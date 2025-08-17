کراچی میں اندھی گولیوں کے وار، دو خواتین سمیت 3 افراد زخمی

کراچی:
روشنیوں کا شہر ایک بار پھر اندھی گولیوں کی زد میں آ گیا، نارتھ ناظم آباد، سرجانی اور پرانی سبزی منڈی کے علاقوں میں مختلف واقعات میں دو خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔
نارتھ ناظم آباد میں میٹرک بورڈ آفس کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے ایک شہری زخمی ہو گیا، جسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
سرجانی ٹاؤن سیکٹر ای 36 میں اندھی گولی کا نشانہ بننے والی خاتون کی شناخت شائستہ کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔
پرانی سبزی منڈی میں بھی نامعلوم سمت سے آنے والی گولی نے 24 سالہ اسما کو زخمی کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ خاتون کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔