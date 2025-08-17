قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی

ترجمان ناگالینڈ فوج کا قابض بھارتی حکومت کے خلاف عوام کو متحد رہنے کے لیے زور

ویب ڈیسک August 17, 2025
facebook whatsup

قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی، نااہل قابض مودی سرکار حق خودارادیت کی آواز دبانے میں مکمل  ناکام ہو چکی ہے۔

ترجمان ناگالینڈ فوج نے قابض بھارتی حکومت کے خلاف عوام کو متحد رہنے کے لیے زور دیا۔

ترجمان ناگالینڈ فوج کے جاری بیان کے مطابق اس دنیا میں ہمارے لیے ہماری سرزمین موجود ہے، اگر ہمارا وجود قائم ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک خطہ بھی موجود ہے اور جلد اپنی سرزمین، اپنی تاریخ، اپنے مستقبل میں ساتھ ہوں گے۔

ترجمان نے کہا کہ ہمیں اپنے آزاد وطن کے لیے متحد رہنا ہوگا۔ ہماری زمین، ہماری سیکیورٹی اور ہمارا مستقبل خطرے میں ہے، اس کے لیے ایک ہونا ہوگا، جب ہمارا گھر جل رہا ہو تو ہمیں خود کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، تمام لوگوں کو اپنے آزاد اور خودمختار وطن کیلئے آگے آنا چاہیے۔

ناگالینڈ آرمی کے ترجمان نے مزید کہا کہ اپنی سرزمین کی حفاظت، اپنے مستقبل اور آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ ہماری پہچان، ہماری آزادی اور ہماری سرزمین کے لیے وقت قریب آ رہا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آزادی کی تحریک میں عوامی قیادت آگئی ہے۔

ترجمان ناگالینڈ آرمی نے کہا کہ بھارت سے آزادی کی تحریک اب ناگالینڈ کے عوام کی تحریک بن چکی ہے، بین الاقوامی سطح پر ہمارے مستقبل کے فیصلے اور ریفرنڈم کیلئے آواز اٹھائیں۔

ناگالینڈ آرمی کے ترجمان نے واضح کر دیا کہ قابض بھارت کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر، جونا گڑھ اور ناگالینڈ جیسے کئی علاقوں پر غیر قانونی طور پر قابض ہے اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کے بہن بھائی جلد قابض بھارت سے جان چھڑا کر آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

یہودی آبادکاری کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگی؛ برطانیہ

Express News

پاکستان میں بارشیں اور سیلاب؛ برطانوی بادشاہ اور ملکہ کا افسوس اور یکجہتی کا اظہار

Express News

دہلی کی وزیر اعلیٰ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئیں؛ ملزم کون نکلا؟

Express News

ٹرمپ کا بڑا قدم: 6 ہزار طلبا کے ویزے ایک جھٹکے میں منسوخ کردیئے

Express News

افغانستان میں قیامت خیز حادثہ: بس آگ میں جل گئی، 76 افراد ہلاک

Express News

مودی سرکار کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جمہوری ڈھانچے پر حملہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو