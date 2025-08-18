کراچی: کنٹینر نذر آتش کرنے کے مقدمے میں 3 گواہوں نے آفاق احمد کو شناخت کرنے سے انکار کردیا

گواہوں نے عدالت میں انکشاف کیا کہ انہوں نے آفاق احمد کیخلاف ایف آئی آر کا اندراج یا بیان نہیں دیا

ویب ڈیسک August 18, 2025
انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں لانڈھی میں کنٹینر کو نذر آتش کرنے کے مقدمے میں 3 گواہوں نے اپنی گواہی میں آفاق احمد کو شناخت کرنے سے انکار کردیا۔

کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے روبرو لانڈھی میں کنٹینر کو نذر آتش کرنے کے  مقدمے کی سماعت ہوئی۔ چئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد و دیگر ملزمان پیش ہوئے۔

مدعی مقدمہ دانش سمیت 3 گواہوں نے اپنی گواہی میں آفاق احمد کو شناخت کرنے سے انکار کردیا۔

گواہوں نے عدالت میں انکشاف کیا کہ انہوں نے آفاق احمد کیخلاف ایف آئی آر کا اندراج یا بیان نہیں دیا۔

مدعی مقدمہ دانش سمیت تینوں گواہ پولیس کو دیئے گئے بیانات سے مکر گئے۔

گواہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں کہ آفاق احمد کی ایماء پر کنٹینر کو نذر آتش کیا گیا، آفاق احمد کیخلاف مقدمہ درج نہیں کرایا، آفاق احمد کیخلاف کوئی بیان نہیں دیا، پولیس نے سادے کاغذ پر سائن لئے، مدعی مقدمہ دانش اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 گواہوں کے بیانات قلمبند کرلیئے گئے۔

عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 25 اگست تک ملتوی کردی۔

پراسیکیوشن کے مطابق آفاق احمد نے آڈیو میسج کے ذریعے کارکنوں کو اکسانے کی کوشش کا الزام ہے۔ آفاق احمد کی ایماء پر کنٹینر نذر آتش ہوا۔ کنٹینر سے چینی کی بوریاں بھی چوری ہوئیں۔

ملزمان نے تسلیم کیا کہ کنٹینر جلانے کا حکم آفاق احمد نے دیا تھا۔  آفاق احمد و دیگر  کیخلاف لانڈھی تھانے میں مقدمہ درج ہے۔
