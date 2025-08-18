معروف سینئر بھارتی اداکارہ چل بسیں

مراٹھی فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کی سینیئر اداکارہ جیوتی چندیکر 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق جیوتی چندیکر گزشتہ کئی دنوں سے علیل تھیں ان کے انتقال کی خبر اہل خانہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی جس پر مداحوں اور ساتھی فنکاروں نے دُکھ کا اظہار کیا۔
آنجہانی اداکار کی بیٹی نے انسٹاگرام والدہ کے انتقال کی خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انتہائی دکھ کیساتھ خبر دی جارہی ہے کہ ہماری ماں اور سینیئر اداکارہ جیوتی چندیکر پنڈت اب ہمارے درمیان نہیں رہیں۔
واضح رہے کہ جیوتی چندیکر نے کم عمری سے ہی اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا 12 برس کی عمر میں انہوں نے فلم میں بطور چائلڈ اسٹار کام کیا ان کا کیرئیر 5 دہائیوں پر محیط ہے انہوں نے ان 50 برسوں میں کئی فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کی جس پر انہیں ایوارڈز سے بھی نوازا گیا۔