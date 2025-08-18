لاہور میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار

ساندہ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کردیا

سید مشرف شاہ August 18, 2025
لاہور:

ساندہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو حراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ 

ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کے مطابق ملزم چاند عرف رانا چن متاثرہ خاتون منزہ بی بی کو وقتاً فوقتاً گھر آتے جاتے حراساں کرتا تھا اور ناجائز تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا رہا۔

سفاک ملزم طیش میں آ کر خاتون کے گھر داخل ہوا، بازو کھینچنے سے کپڑے پھٹ گئے، ملزم نے خاتون کو گندی گالیاں دینے کے ساتھ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔

ترجمان پولیس کے مطابق منزہ بی بی کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملزم کو فوری گرفتار کرلیا گیا، جسے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کردیا گیا ہے۔

ایس پی ڈاکٹر محمد عمر نے فوری کارروائی اور گرفتاری پر ایس ایچ او ساندہ انسپکٹر شرجیل اور پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہراساں کرنے والے افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
