گزشتہ ہفتے کے مقبول اسمارٹ فونز کی فہرست جاری، متعدد نئی انٹریز

دو ہفتوں سے ٹاپ پوزیشن سے محروم سام سنگ کی ڈیوائس نے ایک بار پھر پہلی پوزیشن سنبھال لیں

ویب ڈیسک August 18, 2025
facebook whatsup

گزشتہ دو ہفتوں سے ریڈمی 15 فائیو جی کے مسلسل ٹاپ پوزشین پر رہنے کے بعد بالآخر سام سنگ کی گلیکسی سیریز کی دو ڈیوائسز نے ایک بار پھر پہلی اور دوسری پوزیشن سنبھال لیں۔

گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فون کی فہرست درج ذیل ہے:

فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی اے 56 پہلے، سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا دوسرے اور ویوو وی 60 فائیو جی (نئی انٹری) تیسرے نمبر پر رہے۔

شیاؤمی ریڈمی 15 فائیو جی چوتھے، سام سنگ گلیکسی اے 17 فائیو جی پانچویں اور شیاؤمی پوکو ایم 7 (نئی انٹری) چھٹے نمبر پر ہیں۔

ایپل آئی فون 16 پرو میکس ساتویں اور شیاؤمی پوکو ایم 7 پلس فائیو جی (نئی انٹری) آٹھویں پوزیشن پر ہیں۔

شاؤمی پوکو ایف 7 فائیو جی نویں اور 10 ویں پوزیشن پر سام سنگ گلیکسی اے 36 موجود ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

حاملہ ہونے والا دنیا کا پہلا روبوٹ

Express News

جیمز ویب ٹیلی اسکوپ نے کائنات کا قدیم ترین بلیک ہول دریافت کرلیا

Express News

یوٹیوب نے ڈزنی پلس اور نیٹ فلکس کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

’لیتھیئم میٹل بیٹری‘ کی ٹیکنالوجی میں اہم پیشرف

Express News

گزشتہ ہفتے کے مقبول اسمارٹ فونز کی فہرست جاری، متعدد نئی انٹریز

Express News

کلاؤڈ برسٹ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان میں اس سے کتنا نقصان ہوا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو