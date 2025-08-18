گزشتہ ہفتے کے مقبول اسمارٹ فونز کی فہرست جاری، متعدد نئی انٹریز

گزشتہ دو ہفتوں سے ریڈمی 15 فائیو جی کے مسلسل ٹاپ پوزشین پر رہنے کے بعد بالآخر سام سنگ کی گلیکسی سیریز کی دو ڈیوائسز نے ایک بار پھر پہلی اور دوسری پوزیشن سنبھال لیں۔
گزشتہ ہفتے کے مقبول ترین اسمارٹ فون کی فہرست درج ذیل ہے:
فہرست کے مطابق سام سنگ گلیکسی اے 56 پہلے، سام سنگ گلیکسی ایس 25 الٹرا دوسرے اور ویوو وی 60 فائیو جی (نئی انٹری) تیسرے نمبر پر رہے۔
شیاؤمی ریڈمی 15 فائیو جی چوتھے، سام سنگ گلیکسی اے 17 فائیو جی پانچویں اور شیاؤمی پوکو ایم 7 (نئی انٹری) چھٹے نمبر پر ہیں۔
ایپل آئی فون 16 پرو میکس ساتویں اور شیاؤمی پوکو ایم 7 پلس فائیو جی (نئی انٹری) آٹھویں پوزیشن پر ہیں۔
شاؤمی پوکو ایف 7 فائیو جی نویں اور 10 ویں پوزیشن پر سام سنگ گلیکسی اے 36 موجود ہیں۔