ایران کی بڑی مقدار میں چاول اور 60 فیصد تک گوشت پاکستان سے خریدنے کی یقین دہانی

اسلام آباد:
ایران نے بڑی مقدار میں چاول اور ملکی ضرورت کا 60 فیصد گوشت پاکستان سے خریدنے کی یقین دہانی کرادی۔
وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے ایران میں اعلیٰ سطح وزارتی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان زرعی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوا۔
رانا تنویر حسین نے بتایا کہ ایران نے اپنی چاول کی بڑی درآمدات پاکستان سے خریدنے پر اتفاق کیا ہے، پاکستانی آموں کی برآمدات میں رکاوٹیں ختم کی جائیں گی، ایران نے آموں کے درآمدی پرمٹس اور زرمبادلہ مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، مذاکرات میں گوشت اور لائیو اسٹاک کے شعبے کو اولین ترجیح دی گئی، ایران اپنی 60 فیصد گوشت کی خریداری پاکستان سے کرے گا۔
انہوں ںے بتایا کہ ایران نے مکئی کی بڑی مقدار میں درآمدات پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے، مکئی کی برآمدات میں رکاوٹیں فوری طور پر دور ہوں گی، پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل اور ایرانی ادارے تحقیقاتی تعاون کریں گے۔
انہوں ںے کہا کہ زرعی تجارت کے فروغ کے لیے کسٹم کلیئرنس تیز کی جائے گی، دونوں ممالک آزاد تجارتی معاہدے (FTA) کی حمایت پر متفق ہیں، فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی ہے، کمیٹی ہر چھ ماہ بعد اجلاس کر کے پیش رفت کا جائزہ لے گی، ایران کی حکومت کے تعمیری رویے اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔