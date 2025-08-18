کراچی میں خطرناک ڈاکوؤں کو پکڑنے والا پولیس افسر گھر کی دہلیز پر قتل

مقتول کی شناخت ابڑو کے نام سے ہوئی، ایک ماہ میں دوسرا حملہ جبکہ مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں، اہل خانہ

شاہ میر خان August 18, 2025
facebook whatsup
شہید اہلکار کی لاش جناح اسپتال منتقل کی جارہی ہے (فوٹو ایکسپریس)

شہر قائد کے علاقے ملیر بن قاسم میں چند روز قبل خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے والے پولیس اہلکار کو نامعلوم افراد نے گھر کی دہلیز پر قتل کردیا۔

پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت محمد خان ابڑو کے نام سے ہوئی جو اسٹیل ٹاؤن تھانے میں بطور اے ایس آئی تعینات تھا اور اُسے گھر کے باہر اُس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ سادہ کپڑوں میں تھا۔

پولیس کے مطابق ماضی میں بھی شہید پولیس اہلکار پرفائرنگ کی گئی تھی جبکہ شہید اہلکار نے خطرناک ڈاکوؤں کو پکڑا اور اُس کی مدعیت میں تھانہ اسٹیل ٹاؤن میں مقدمہ درج تھا۔

جائے وقوعہ سے پانچ خول ملے جبکہ اے ایس آئی کو تین گولیاں لگیں جس میں سے دو سینے اور ایک سر میں ماری گئی ہے۔ مقتول کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ واقعے کی تحقیقات کیلیے پولیس کی نفری بھی موقع پر پہنچی۔

ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ نے جائے وقوعہ کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ  مقتول اے ایس آئی محمد خان ابڑو کو تین سے زائد گولیاں ماری گئیں۔ جائے وقوعہ کے اطراف کہیں بھی سی سی ٹی وی کیمرے موجود نہیں ہیں جبکہ  واقعے کی تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔

’شہید اے ایس آئی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی تھیں‘

مقتول کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اہل خانہ اور انسداد دہشت گردی فورس کے افسران پہنچے۔ ڈی ایس پی عامر حمید نے بتایا کہ شہید کے بھائیوں سمیت اہلخانہ پولیس فورس میں ہیں، ابتدائی ملعومات کے مطابق مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی تھیں، مقتول نے کچھ عرصہ قبل پولیس مقابلے کے دوران خطرناک ڈاکوؤں کو بھی پکڑا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ پولیس مقابلے کے حوالے سے درج مقدمے کا مدعی بھی مقتول خود ہی تھا۔

لواحقین نے کہا کہ شہید اے ایس آئی کے خلاف گزشتہ روزاسٹیل ٹاون میں مقدمہ درج ہوا تھا اور وہ آج عدالت سے ضمانت لینے کے بعد اپنے بھائی جاویڈ ابڑو کے ساتھ گھر کی طرف آیا تو نامعلوم افراد نے گاڑی سے اترتے ہی فائرنگ کردی۔

لواحقین کے مطابق محمد خان ابڑو نے سوگواران میں چار بچے اور بیوہ چھوٹی ہے جبکہ اُن کا بڑا بیٹا  قانون نافذکرنے والےادارے کا اہلکار ہے،جس کی تعیناتی اس وقت گلگلت میں ہے۔ 

وزیراعلیٰ سندھ کا نوٹس، رپورٹ طلب

دوسری جانب وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بن قاسم میں فائرنگ کے نتیجے میں  اے ایس آئی محمد خان ابڑو  کے جاں بحق ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے پر دلی افسوس کا اظہار کیا اور آئی جی پولیس سے تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔

وزیراعلیٰ نے ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کرتے ہوئے شہید اے ایس آئی کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بارش کے بعد بڑے سرکاری اسپتالوں میں بارش کا پانی جمع، آپریشن ملتوی

Express News

کراچی میں بارش کے دوران حادثات میں 15 اموات، 2 سگے بھائی بھی کرنٹ لگنے سے جاں بحق

Express News

کراچی کو بارش کے بعد آفت زدہ علاقہ قرار دے کر ٹیکسز کو معاف کیا جائے، ایم کیو ایم

Express News

کراچی بارش، سندھ حکومت کی کے الیکٹرک کو بجلی فوری بحال کرنے کی ہدایت

Express News

سندھ حکومت کا مزید بارش کے پیش نظر کراچی میں آج تعطیل کا اعلان

Express News

کراچی بارش،کامران ٹیسوری کامتاثرہ افرادکیلیےگورنر ہاؤس کےدروازے کھولنےکا اعلان،ایمرجنسی سیل بھی قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو