5 اضلاع میں غیر قانونی غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

اسلام آباد، پنڈی، اٹک، مری اورہری پورکے ڈپٹی کمشنرزکو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا

Iftikhar Chohadary August 19, 2025
اسلام آباد:

وفاقی دارالحکومت،راولپنڈی سمیت 5اضلاع کوسیف زون بنانے کیلیے غیر قانونی مقیم غیرملکیوں کیخلاف کریک ڈاؤن کیلیے انکا ڈیٹا مرتب کرنے ،موبائل سم کا اجرا روکنے اور  لین دین یا جائیدادکی خرید وفروخت کیلیے اسٹامپ پیپرزکی فروخت پر پابندی لگانے کافیصلہ کرلیا گیا۔

اسلام آباد،راولپنڈی، اٹک،مری اور ہری پورکے ڈپٹی کمشنرزکوخصوصی ٹاسک سونپ دیے گئے ۔چیف کمشنراسلام آباد محمد علی رندھاواکی زیرصدارت اجلاس ہوا جس میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کیخلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔

چیف کمشنر نے ہدایت کی کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کیمستقبل میں دوبارہ آبادکاری کو روکنے کیلئے پلان تشکیل دیا جائے،ان  کا ڈیٹا  تیار کیا جائے جس میں  رہائشی پتے اور دیگر تفصیلات درج ہوں۔

5 اضلاع کوسیف زون بنانے کیلئے ایف آئی اے،نادرا کے ساتھ  ڈیٹا شئیرنگ ہو گی۔گھروں اور ہوٹلوں میں غیرملکی کرایہ داروں کے طور پر رجسٹر نہ ہونے والے افراد کیخلاف بھی کارروائی ہو گی، غیر ملکی افراد ویلڈ ویزے (اجازت نامہ) کے ساتھ قیام کرسکیں گے بصورت دیگر کارروائی ہوگی۔
