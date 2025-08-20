مہاراشٹرا میں موسلا دھار بارشیں، ممبئی کا نظام زندگی مفلوج، 7 ہلاک

رپورٹ کے مطابق اب تک 400 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں

ویب ڈیسک August 20, 2025
facebook whatsup

ممبئی: بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں شدید بارشوں کے نتیجے میں مختلف حادثات کے دوران 7 افراد جاں بحق ہوگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی سمیت مہاراشٹرا کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ حکام کے مطابق بارش سے متعلقہ حادثات میں اب تک 7 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔

شدید بارشوں کے باعث ممبئی میں اسکول، کالجز اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے ہیں، جب کہ ریل سروس اور ایئر ٹریفک بھی بری طرح متاثر ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 400 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔

محکمہ موسمیات نے ممبئی میں آج بھی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کا امکان ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

یہودی آبادکاری کا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگی؛ برطانیہ

Express News

پاکستان میں بارشیں اور سیلاب؛ برطانوی بادشاہ اور ملکہ کا افسوس اور یکجہتی کا اظہار

Express News

دہلی کی وزیر اعلیٰ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئیں؛ ملزم کون نکلا؟

Express News

ٹرمپ کا بڑا قدم: 6 ہزار طلبا کے ویزے ایک جھٹکے میں منسوخ کردیئے

Express News

افغانستان میں قیامت خیز حادثہ: بس آگ میں جل گئی، 76 افراد ہلاک

Express News

مودی سرکار کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جمہوری ڈھانچے پر حملہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو