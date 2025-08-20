پاکستان اور امریکا میں توانائی تعاون پر اتفاق، تیل و گیس کے شعبوں میں شراکت داری پر گفتگو

انسداد دہشتگردی کے بعد اب دونوں ملکوں کو معیشت کے میدان میں آگے بڑھایا جا رہا ہے، امریکی ناظم الامور

ویب ڈیسک August 20, 2025
facebook whatsup
کراچی:

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے امریکی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر نے ملاقات کی، جس میں تیل و  گیس اور معدنیات کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں پاکستان اور امریکا کے درمیان توانائی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔

امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ویژن کے مطابق امریکی کمپنیاں پاکستان کے تیل، گیس اور معدنیات کے شعبے میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی سفارتخانہ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن سیکٹر میں امریکی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان براہ راست روابط کی سہولت فراہم کرے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دنوں ہونے والے پاک امریکا کاؤنٹر ٹیررازم ڈائیلاگ کے بعد اب دونوں ملکوں کی شراکت داری کو معیشت کے میدان میں بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے۔

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے امریکی سرمایہ کاروں کی توانائی کے شعبے میں دلچسپی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان آنشور اور آفشور تیل و گیس کے ایکسپلوریشن بلاکس کے لیے بڈنگ راؤنڈ کا آغاز کر رہی ہے، جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک شاندار موقع ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکی کمپنیوں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ جاری ہے تاکہ سرمایہ کاری کے مواقع کو بہتر بنایا جا سکے۔

علی پرویز ملک نے اس موقع پر بتایا کہ پاکستان میں شیل آئل اور گیس سمیت توانائی کے وسیع ذخائر موجود ہیں اور حکومت کا ہدف ہے کہ ان وسائل کو بروئے کار لا کر ٹھوس ذخائر میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سرمایہ کاری سے نہ صرف پاکستان کے توانائی کے شعبے کو تقویت ملے گی بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات کو بھی نئی جہت ملے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو