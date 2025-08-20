پاکستان کی کامیاب سفارت کاری، پاک امریکاتعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے

بین الاقوامی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھی پاکستان کی حالیہ سفارت کاری مہم کوبہترین قرار دےدیا ہے

ویب ڈیسک August 20, 2025
پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کے نتیجے میں  پاک امریکاتعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں۔

دونوں ممالک کے تعلقات میں فیلڈ مارشل سیدعاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی  کا پوری دنیا اعتراف کررہی ہے۔ اسی سلسلے میں بین الاقوامی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھی پاکستان کی حالیہ سفارت کاری مہم کوبہترین قرار دےدیا ہے۔

واشنگٹن پوسٹ کے مطابق  فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حالیہ دورے کو پاک امریکا تعلقات میں  ایک نئی جہت کی علامت قرار دیاجا رہا ہے۔ ٹرمپ کا دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونا پاکستان کے لیے چیلنج سمجھاجارہاتھا، تاہم بدلتے عالمی حالات میں پاکستانی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ  امریکا نےانسداد دہشتگردی کےخلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔  پاکستانی کامیاب سفارت کاری کی بدولت کالعدم تنظیم بی ایل اے کو امریکا نے عالمی دہشت گرد تنظیم قراردیا۔  پاکستان نے امریکا کو کرپٹو کے منصوبوں اورمعدنیات کی ترقی میں شراکت کی پیشکش کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔

واشنگٹن پوسٹ  کے مطابق  بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکا تعلقات میں مزید تیزی آئی  ہے۔

 
