آئی سی سی ون ڈے رینکنگ، کیشو مہاراج دوبارہ نمبر ون بولر بن گئے

جنوبی افریقی اسپنر کیشو مہاراج نے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔
تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں کیشو مہاراج نے کیریئر بیسٹ بولنگ کرکے 33 رنز کے عوض پانچ وکٹیں حاصل کیں۔
سری لنکا کے مہیش تھیکشانا پہلی سے دوسری اور بھارت کے کلدیپ یادیو دوسری سے تیسری پوزیشن پر چلے گئے۔
اس کے علاوہ بولرز کی ٹاپ ٹین فہرست میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
نمیبیا کے برنارڈ شالٹز، افغانستان کے راشد خان، نیوزی لینڈ کے مچل سینٹنر، میٹ ہینری، سری لنکا کے ونندو ہسارنگام بھارت کے رویندرا جدیجا اور آسٹریلیا کے ایڈم زیمپا بدستور بالترتیب چوتھی سے دسویں پوزیشن پر موجود ہیں۔
پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی دو درجے تنزلی سے پندرہویں پوزیشن پر چلے گئے۔ ابرار احمد اٹھارہ درجے ترقی پاکر تینتالیسویں نمبر پر آگئے۔
بلے بازوں کی فہرست میں شبمان گل، بابر اعظم اور ڈیرل مچل بدستور بالترتیب پہلی تین پوزیشنز پر قابض ہیں۔
ویسٹ انڈیز کے شائے ہوپ دو درجے ترقی پاکر ساتویں پوزیشن پر آگئے جبکہ افغانستان کے ابراہیم زادران اور سری لنکا کے کوشال مینڈس ایک ایک درجے تنزلی سے آٹھویں اور نویں پوزیشن پر چلے گئے۔
محمد رضوان پانچ درجہ تنزلی سے ستائیسویں اور فخرزمان ایک درجہ تنزلی سے اٹھائیسویں پوزیشن پر چلے گئے۔