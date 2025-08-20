سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات؛ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق

کابل میں نائب وزیراعظم کی افغان وزیر خارجہ سے ملاقات، سیکیورٹی، تجارت بڑھانے سمیت اہم امور پر اتفاق کیا گیا

ویب ڈیسک August 20, 2025
پاک افغان وزرائے خارجہ کے دو طرفہ مذاکرات  ہوئے جس میں اقتصادی اور سیکیورٹی مسائل کے حل کے لئے مشترکہ کوششوں تیز کرنے اور دونوں ممالک کی صنعت و تجارت کی وزارتوں کے درمیان رابطے مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ 

 ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کابل میں 20 اگست کو پاکستان کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، چین کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے درمیان چھٹی سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات منعقد ہوئے۔

ان مذاکرات میں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی تینوں فریقوں نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

اسی طرح تجارت، ٹرانزٹ، علاقائی ترقی، صحت، تعلیم، ثقافت اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام میں تعاون کو گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

مزید برآں پاک چین اقتصادی راہداری (CPEC) کو افغانستان تک توسیع دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔

نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے واپس پاکستان کے لئے روانہ ہوگئے۔ انہوں نے سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کا چھٹا سہ فریقی اجلاس آج کابل میں ہوا۔  نائب وزیر اعظم کے ہمراہ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ محمد صادق اور وزارتِ خارجہ کے سینئر حکام بھی موجود تھے۔

 اجلاس میں تجارت، علاقائی روابط اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات چیت کی گئی جبکہ اسحاق ڈار کی افغان نگران وزیر خارجہ سے دو طرفہ ملاقات بھی ہوئی۔
