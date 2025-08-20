پنجاب میں وائلڈلائف کا کریک ڈاؤن، 15 افراد گرفتار، نایاب پرندے آزاد

مجموعی طور پر9 ملزمان پر 3 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا

آصف محمود August 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
لاہور:

پنجاب میں وائلڈلائف حکام نے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے بٹیر، توتے، تیتر اور گلابی تلیٔر کے غیرقانونی شکار اور کاروبار میں ملوث 15 افراد کو گرفتار کرلیا اور مختلف نایاب پرندے آزاد کر دیے گئے اور مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔

ضلع قصور میں وائلڈلائف ٹیم نے ایک شہری سے 8 توتے برآمد کرکے 50 ہزار روپے جرمانہ کیا، چشمہ میں 50 زندہ بٹیر برآمد ہوئے جنہیں عدالت کے حکم پر آزاد کردیا گیا اور ملزم پر 50 ہزار روپے جرمانہ عائد ہوا۔

ڈی جی خان، مظفرگڑھ اور راجن پور میں 9 شکاریوں کے چالان کیے گئے، جن میں سے 3 کو 63 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا جبکہ 6 مقدمات زیر سماعت ہیں۔

بھکر میں دو شکاریوں پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، اٹک میں غیرقانونی طور پر کالا تیتر رکھنے والے شخص کو 20 ہزار روپے جرمانہ ہوا، جھنگ میں گلابی تلیٔر کے ایک شکاری سے 31 ہزار روپے وصول کیے گئے۔

چیف وائلڈلائف رینجر مبین الہٰی نے کہا کہ غیرقانونی شکار اور پرندوں کے کاروبار کے خلاف صوبے بھر میں کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

پنجاب میں وائلڈلائف کا کریک ڈاؤن، 15 افراد گرفتار، نایاب پرندے آزاد

Express News

کراچی، منگھوپیر پولیس کی کامیاب کارروائی، اسٹریٹ کرائم میں ملوث پانچ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

Express News

کراچی، تین مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی میں چوری کی انوکھی واردات، ڈاکو انڈین فلمی انداز میں 9 لاکھ کا سامان لے اُڑے

Express News

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے کپڑے کا تاجر جاں بحق

Express News

لاہور میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو