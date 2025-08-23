9 مئی مقدمات میں نامزد اور مطلوب افراد کو ہرصورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، عظمیٰ بخاری

کیا صرف چادر اور چار دیواری تحریک انصاف کے لوگوں کی ہے، باقیوں کی نہیں؟، وزیراطلاعات پنجاب

ویب ڈیسک August 23, 2025
فوٹو:فائل
لاہور:

وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ 9 مئی مقدمات میں نامزد اور مطلوب افراد کو ہرصورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔

اپنےایک بیان میں عظمیٰ بخارینے کہا کہ جس کا دل چاہتا ہے 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈالنے لگ جاتا ہے۔ کیا مریم نواز کے پی حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشتگردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟

انہوں نے کہا کہ  یہ عمران خان کی حکومت نہیں، جس میں طے کیا جائے کس کو اٹھانا کس کو چھوڑنا ہے۔  یہ مریم نواز کی حکومت ہے جس میں تمام ادارے آزاد اور خود مختار ہیں۔  جو لوگ 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں اور مطلوب ہیں، ان کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔  اشتہاریوں اور مفرووں کو پکڑنا کسی کی خواہش نہیں ہے قانون کا فرض ہے۔

عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ   کور کمانڈر کے یونیفارم کی توہین کرنے والے مظلومیت کارڈ اور چار دیواری کارڈ مت کھیلیں۔ کورکمانڈر ہاؤس بھی کسی کا گھر ہے، وہاں بھی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ کیا صرف چادر اور چار دیواری تحریک انصاف کے لوگوں کی ہے، باقیوں کی نہیں؟۔
