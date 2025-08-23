عمران خان کو اپوزیشن لیڈر پنجاب کے لیے کِن 5 افراد کے نام بھیجے گئے؟

آئندہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے قبل پی ٹی آئی کو اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا ہوگا ، ذرائع

ویب ڈیسک August 23, 2025
فوٹو فائل
لاہور:

بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اپوزیشن لیڈر پنجاب کے لیے 5 افراد کے نام ارسال کردیے گئے۔

ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی نامزدگی کے معاملے میں پی ٹی آئی کی کمیٹی نے 5 نام بانی تحریک انصاف عمران خان کو بھیج دیے ہیں، جن میں سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی ایک نام فائنل کریں گے۔

سیاسی کمیٹی نے اپوزیشن لیڈر پنجاب کے لیے معین ریاض قریشی، علی امتیاز وڑائچ، اعجاز شفیع، شیخ امتیاز اور رانا شہباز کے نام دیے ہیں۔ بانی پی ٹی ان پانچ ناموں میں سے کسی ایک کا نام اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے لیے تجویز کریں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے قبل پی ٹی آئی کو اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا ہوگا۔

پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نمبر گیم میں سب سے آگے، معین قریشی کو پارلیمانی پارٹی اور متعدد ایم پی ایز کی حمایت حاصل، پارلیمانی پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا معاملہ سیاسی کمیٹی کو سونپا تھا، سیاسی کمیٹی سابق اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر سے بھی مشاورت کرے گی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق اپوزیشن لیڈر کی حمایت بھی معین قریشی کو حاصل ہے، اپوزیشن لیڈر کے امیدواروں میں رانا شہباز، اعجاز شفیع اور علی امتیاز وڑائچ  کے نام  بھی شامل ہیں۔
