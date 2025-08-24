سرسبز مقامات پر جانا کیا ڈپریشن کم کرسکتا ہے؟

سرسبز اور قدرتی مقامات (green spaces) پر جانا ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔
تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ قدرتی مناظر دیکھنے سے دماغ کے "stress response" حصے (amygdala) کی سرگرمی کم ہوتی ہے، جس سے دل و دماغ پرسکون رہتے ہیں۔
سرسبز ماحول میں ٹہلنا یا وقت گزارنا دماغ میں سیروٹونن اور اینڈورفنز جیسے مثبت ہارمون بڑھاتا ہے، جو ڈپریشن کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔
قدرتی ماحول میں وقت گزارنے سے جسم کی فطری گھڑی (circadian rhythm) بہتر ہوتی ہے، جس سے نیند اچھی آتی ہے اور ڈپریشن کی شدت کم ہوسکتی ہے۔
مزید برآں پارک، باغ یا گرین اسپیسز پر جانے والے لوگ عموماً دوسروں سے میل جول کرتے ہیں، جو تنہائی اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔
ای طرح سورج کی روشنی وٹامن D فراہم کرتی ہے جو موڈ ریگولیشن اور ڈپریشن سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
ایک تحقیق کے مطابق، روزانہ صرف 20 سے 30 منٹ قدرتی ماحول میں گزارنا بھی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی علامات کو نمایاں حد تک کم کر سکتا ہے۔