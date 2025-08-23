ترجمان پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔
ترجمان پی ڈی ایم اے نے کہا کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 29 ہزار کیوسک ہے، دریائے ستلج سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال اور پانی کا بہاؤ 63 ہزار کیوسک ہے، دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پر نچلے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 2 لاکھ 55 ہزار کیوسک ہے۔
ترجمان پی ڈی ایم اے نے کہا کہ دریائے سندھ میں تونسہ، کالاباغ اور چشمہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے، شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 14 ہزار کیوسک اور بہاؤ نارمل سطح پر ہے، بسنتر نالہ اور پلکھو میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔
پی ڈی ایم اے نے کہا کہ شدید بارشوں کے سبب دریاؤں کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، حکومت پنجاب کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دئیے گئے ہیں۔
بیان کے مطابق فلڈ ریلیف کیمپس میں تمام تر بنیادی سہولیات اور ادویات فراہم کی جائیں گی، شہریوں سے گزارش ہے کہ موسم و سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں، دریاؤں نہروں اور ندی نالوں کے اطراف سیرو تفریح سے گریز کریں۔
ڈی جی پی ڈی ایم اے نے کہا کہ دریاؤں کی کراسنگ کیلئے معیاری بوٹس اور لائف جیکٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے، بچوں کا خاص خیال رکھیں انہیں دریاؤں ندی نالوں میں ہرگز نہ نہانے دیں۔