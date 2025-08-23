2 بچوں کو ذبحہ کرنے والی ماں کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ

عدالت نے 26 اگست تک تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کرلی

کورٹ رپورٹر August 23, 2025
فوٹو: فائل

شہر قائد کے علاقے ڈیفنس میں بچوں کو ذبحہ کرنے والی ماں کو عدالت نے مزید تین دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ڈیفنس میں اپنے 2 بچوں کا گلا کاٹ کر قتل کرنے کے مقدمے میں ملزمہ کے ریمانڈ میں مزید تین دن کی توسیع کردی۔

جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت کے روبرو ڈیفنس میں اپنے 2 بچوں کا گلا کاٹ کر قتل کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ پولیس ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمہ ادیبہ کو پیش کیا۔

تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ سے تاحال تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ملزمہ سے قتل کی وجوہات اور آلہ قتل سے متعلق تحقیقات ہونا باقی ہے۔

عدالت نے ملزمہ ادیبہ کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز کی توسیع کردی۔

عدالت نے 26 اگست تک تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے بچوں کا گلا کاٹ کر اپنے سابقہ شوہر کو خود اطلاع دی تھی۔ ملزمہ کیخلاف تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج کیا گیا۔
