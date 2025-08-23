گورنر سندھ کو عہدے سے ہٹانے کیلیے درخواست دائر

سندھ ہائیکورٹ کے وکیل اور سابق جج احمد علی گبول کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے

ویب ڈیسک August 23, 2025
facebook whatsup

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کو عہدے سے ہٹانے کی لئے سندھ ہائیکورٹ میں آئینی درخواست دائر کردی گئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سندھ ہائیکورٹ کے وکیل اور سابق جج احمد علی گبول کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔

درخواست میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی فوری برطرفی کی استدعا کی گئی ہے۔

درخواست میں سابق جج نے موقف اپنایا ہے کہ گورنر سندھ نے آئینی حلف غیر جانبداری کی خلاف ورزی کی ہے۔ گورنر لسانی بنیادوں پر سیاست کو فروغ دیا ہے۔ گورنر ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر صوبائی نسلی صوبائی تقسیم کی بات کی ہے۔

گورنر ہاؤس اور دیگر مقامات پر کامران خان ٹسوری نے تقاریر کیں۔ گورنر نے کراچی کو سندھ سے علیحدہ کرنے کی بات کی ہے۔ اردو بولنے والوں کو بنیاد بنا کر لسانی منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گورنر کا یہ رویہ آئین کے آرٹیکل 4۔.2.25. 32 کی خلاف ورزی ہے۔ 

درخواست گزار نے کہا کہ آئین پاکستان برابری صوبائی ہم آہنگی کی ضمانت ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ریاستی عہدے کو کسی سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال سے روکتے ہیں۔ صدر پاکستان کو ائین آرٹیکل 101(3) کے تحت گورنر سندھ کو عہدے سے ہٹائیں۔ گورنر شپ ایک غیر سیاسی عہدہ ہے۔

درخواست میں کہا گیا ہے کہ کامران ٹیسوری اپنا عہدہ اور گورنر ہاؤس مخصوص سیاسی جماعت کے لیئے استعمال کررہے ہیں۔ گورنر سندھ کے عہدے کو وفاقی اتحاد اور صوبائی ہم آہنگی کی علامت بنایا جائے۔

درخواست میں وفاقی سیکریٹری قانون و انصاف، سیکریٹری کیبنٹ ڈویژن اور پرنسپل سیکریٹری گورنر سندھ کو فریق بنایا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر مصدق ملک کا دورہ کراچی، میئر کراچی کی بریفنگ

Express News

کراچی: ڈاکوؤں نے مزاحمت پر تین افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا

Express News

کراچی، سائٹ سپر ہائی وے کے قریب فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق

Express News

پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی میئر سکھر سے ملاقات، مون سون بارشوں میں حفاظتی اقدامات کی یقین دہانی

Express News

کراچی میں بارش کے بعد برساتی نالوں کا لاکھوں ٹن کچرا ساحل پر پہنچ گیا

Express News

کراچی، اسٹیلز ملز سے سامان چوری کے الزام میں پولیس اہلکاروں کے بعد 3 ملزمان بھی گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو