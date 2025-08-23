مالک کو بپھرے بیل سے بچانے والے کتے نے بہادری کا ایوارڈ جیت لیا

امریکی بیمہ کمپنی نیشن وائڈ پیٹ انشورنس نے اپنے گھر والوں کو بپھرےبیل سے بچانے والے کیلیفورنیا کے ایک کتے کے لیے اس سال کے ہیم بون ایوارڈ کا اعلان کردیا۔
اس سال کے فاتح کتے زیا نے شمالی کیلیفورنیا میں سیر کے دوران حملہ کرتے ایک بیل کے سامنے آکر اپنے مالک کو بچایا تھا۔
نیشن وائڈ کی جانب سے جاری ہونے والی نیوز ریلیز میں بتایا گیا کہ کتے کا مالک تو فوری طور پر بچ نکلا لیکن بیل نے زیا کے جبڑے پر ٹکر مار دی، جس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا اور اس کو ایمرجنسی ویٹ میں لے جایا گیا، جہاں وہ ماہرین کے نگرانی میں مکمل صحتیاب ہوا۔
ہیم بون ایوارڈ سالانہ بنیادوں پر ایسے پالتو جانوروں کو دیا جاتا ہے جو غیر معمولی وقت میں غیر متوقع کارکردگی دکھا جاتے ہیں۔ یہ ایوارڈ ایک ایسے کتے کے نام پر ہے جو چھٹی کے دن ریفریجریٹر میں بند ہو گیا تھا اور پورا دن ہیم کھا کر گزارا تھا۔
زیا نے یہ ایوارڈ آن لائن ووٹنگ کے ذریعے جیتا۔ اس کے مقابلے میں نو دیگر امیدوار بھی تھے۔