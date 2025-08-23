مالک کو بپھرے بیل سے بچانے والے کتے نے بہادری کا ایوارڈ جیت لیا

شمالی کیلیفورنیا میں سیر کے دوران کتے حملہ کرتے ایک بیل کے سامنے آکر اپنے مالک کو بچایا تھا

ویب ڈیسک August 23, 2025
امریکی بیمہ کمپنی نیشن وائڈ پیٹ انشورنس نے اپنے گھر والوں کو بپھرےبیل سے بچانے والے کیلیفورنیا کے ایک کتے کے لیے اس سال کے ہیم بون ایوارڈ کا اعلان کردیا۔

اس سال کے فاتح کتے زیا نے شمالی کیلیفورنیا میں سیر کے دوران حملہ کرتے ایک بیل کے سامنے آکر اپنے مالک کو بچایا تھا۔

نیشن وائڈ کی جانب سے جاری ہونے والی نیوز ریلیز میں بتایا گیا کہ کتے کا مالک تو فوری طور پر بچ نکلا لیکن بیل نے زیا کے جبڑے پر ٹکر مار دی، جس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا اور اس کو ایمرجنسی ویٹ میں لے جایا گیا، جہاں وہ ماہرین کے نگرانی میں مکمل صحتیاب ہوا۔

ہیم بون ایوارڈ سالانہ بنیادوں پر ایسے پالتو جانوروں کو دیا جاتا ہے جو غیر معمولی وقت میں غیر متوقع کارکردگی دکھا جاتے ہیں۔ یہ ایوارڈ ایک ایسے کتے کے نام پر ہے جو چھٹی کے دن ریفریجریٹر میں بند ہو گیا تھا اور پورا دن ہیم کھا کر گزارا تھا۔

زیا نے یہ ایوارڈ آن لائن ووٹنگ کے ذریعے جیتا۔ اس کے مقابلے میں نو دیگر امیدوار بھی تھے۔
