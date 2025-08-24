کچے نوڈلز کھانے سے 13 سالہ حافظ قرآن انتقال کر گیا

قاہرہ: مصر میں نوڈلز کے تین کچے پیکٹ کھانے والا 13 سالہ نوجوان انتقال کردیا۔
عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق قائرہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان نوڈلز کا بہت زیادہ شوقین تھا اور اُس نے شدید بھوک کی وجہ سے نوڈلز کو پکائے بغیر کھا لیا۔
نوڈلز کھانے کے بعد نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر اُسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ منگل کے روز انتقال کرگیا۔
اس واقعے کے بعد عوامی غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور شہریوں کا ماننا ہے کہ نوڈلز ناقص کوالٹی کے تھے جس کی کسی سرکاری ادارے نے چیکنگ تک نہیں کی۔
حمزہ نامی یہ نوجوان قاہرہ کے ضلع المرگ میں اپنے گھر پر مشہور انڈونیشیائی برانڈ انڈومی کھانے کے بعد گر گیا۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو اس کی لاش پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے۔
قاہرہ کی سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ نے اہل خانہ اور عینی شاہدین سے ابتدائی پوچھ گچھ کی تو معلوم ہواک ہ حمزہ نے شام کی نماز اور قرآن حفظ کی کلاس سے واپس آنے کے فوراً بعد خشک نوڈلز کھائے تھے۔
والد نے بتایا کہ نوڈلز کھانے کے 30 منٹ بعد اُسے الٹی ہوئی اور پھر شدید پسینے اور پیٹ میں درد شروع ہوگیا تھا، جب اسپتال لے کر پہنچے تو ڈاکٹرز نے حالت دیکھ کر بتایا کہ جسم میں زہر پھیل گیا ہے۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ طبی ٹیسٹوں میں اس کے جسم میں منشیات یا غیر قانونی مواد کے کوئی نشانات نہیں ملے۔
مصر کے پبلک پراسیکیوشن نے اس کے بعد اس دکاندار کی گرفتاری کا حکم دیا ہے جس نے یہ نوڈلز فروخت کیے تھے اور مصنوعات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔
نوڈلز کے پیکٹوں سے نمونے ٹیسٹنگ حاصل کیے گئے جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد لواحقین کے حوالے کیا گیا۔
اس واقعے نے انسٹنٹ نوڈلز کی حفاظت پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، سوشل میڈیا پر، بہت سے صارفین نے پروسیس شدہ اسنیک فوڈز کے سخت قوانین کا مطالبہ کیا ہے، جس میں سوڈیم کی زیادہ مقدار اور پریزرویٹوز کے بارے میں خدشات کا حوالہ دیا گیا ہے۔
کچھ نے مذکورہ پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا، جبکہ دوسروں نے اس مصنوعات کا دفاع کیا کہ جب اسے مناسب طریقے سے تیار کیا جائے تو یہ محفوظ ہے۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس برانڈ کی جانچ پڑتال ہوئی ہے۔ اس سے قبل دسمبر 2023 میں عراق کے صوبہ کرکوک میں ایک لڑکی کی مبینہ طور پر انڈومی نوڈلز کھانے کے بعد فوڈ پوائزننگ سے موت ہو گئی تھی۔
مقامی اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ وہ بچہ ایمرجنسی روم پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تھا، اگرچہ موت کی صحیح وجہ کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکی۔