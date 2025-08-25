تھائی لینڈ کے سابق وزیراعظم کا وزیراعلی پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں عشائیہ

تھائی لینڈ کی کم عمر ترین پہلی خاتون سابق وزیر اعظم پائیتونگترن شینا وترا نے بھی تقریب میں شرکت کی

ویب ڈیسک August 25, 2025
facebook whatsup

وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیراعظم اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں ممتاز کاروباری شخصیت تھکسان شینا وترا نے عشائیہ دیا جس میں تھائی لینڈ کی کم عمر ترین پہلی خاتون سابق وزیر اعظم پائیتونگترن شینا وترا نے بھی شرکت کی۔

اس موقع پر تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھکسان شینا وترا اور ان کی صاحبزادی نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کا پرتپاک خیرمقدم کیا۔

تھکسان شینا وترا نے پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر اور سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کے لئے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام دیا اور  مریم نواز کے پنجاب کی ترقی کے وژن اور اقدامات کو سراہا۔

تھکسان شینا وترا نے گفتگو  کرتے ہوئے کہا کہ آپ اور آپ کے والد کی عوامی جدوجہد متاثر کن ہے۔

وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تھکسان شینا وترا اور پائیتونگترن شینا وترا کی تھائی لینڈ اور عوام کی ترقی  کے لئے کاوشوں کو سراہا۔

وزیراعلی پنجاب نے گفتگو  کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی اصلاحات اور عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات کے تھائی لینڈ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔

وزیراعلی پنجاب نے کہا کہ جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا وژن ہے، آپ کا تعاون اس کی رفتار بڑھا سکتا ہے، ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت، اور ٹیکنالوجی میں تجارت و سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں، تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراعات سے فائدہ اٹھائے، پنجاب سے علاقائی منڈیوں تک رسائی آسان ہے۔

مریم نواز نے کہا کہ ثقافتی سفارت کاری، تعلیم، اور سیاحت کا فروغ ہمارے عوام کو مزید قریب لاسکتا ہے، تھائی لینڈ میں آپ کی متعارف کردہ اصلاحات سے ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافے کی مثال قابل تقلید ہے، ڈیجیٹل نیشن کے وژن پر چلتے ہوئے نوجوانوں کو جدید شعبوں میں ہنر مند بنا رہے ہیں۔

وزیراعلی پنجاب نے نے عشائیہ تقریب کے اہتمام پر تھکسان شینا وترا اور ان کی صاحبزادی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پنجاب کے دورے کی دعوت بھی دی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو