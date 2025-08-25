وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیراعظم اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں ممتاز کاروباری شخصیت تھکسان شینا وترا نے عشائیہ دیا جس میں تھائی لینڈ کی کم عمر ترین پہلی خاتون سابق وزیر اعظم پائیتونگترن شینا وترا نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھکسان شینا وترا اور ان کی صاحبزادی نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کا پرتپاک خیرمقدم کیا۔
تھکسان شینا وترا نے پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر اور سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کے لئے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام دیا اور مریم نواز کے پنجاب کی ترقی کے وژن اور اقدامات کو سراہا۔
تھکسان شینا وترا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ اور آپ کے والد کی عوامی جدوجہد متاثر کن ہے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تھکسان شینا وترا اور پائیتونگترن شینا وترا کی تھائی لینڈ اور عوام کی ترقی کے لئے کاوشوں کو سراہا۔
وزیراعلی پنجاب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی اصلاحات اور عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات کے تھائی لینڈ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔
وزیراعلی پنجاب نے کہا کہ جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا وژن ہے، آپ کا تعاون اس کی رفتار بڑھا سکتا ہے، ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت، اور ٹیکنالوجی میں تجارت و سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں، تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراعات سے فائدہ اٹھائے، پنجاب سے علاقائی منڈیوں تک رسائی آسان ہے۔
مریم نواز نے کہا کہ ثقافتی سفارت کاری، تعلیم، اور سیاحت کا فروغ ہمارے عوام کو مزید قریب لاسکتا ہے، تھائی لینڈ میں آپ کی متعارف کردہ اصلاحات سے ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافے کی مثال قابل تقلید ہے، ڈیجیٹل نیشن کے وژن پر چلتے ہوئے نوجوانوں کو جدید شعبوں میں ہنر مند بنا رہے ہیں۔
وزیراعلی پنجاب نے نے عشائیہ تقریب کے اہتمام پر تھکسان شینا وترا اور ان کی صاحبزادی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پنجاب کے دورے کی دعوت بھی دی۔