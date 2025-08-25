مغربی اینٹارکٹکا میں موجود برف کی چادر انہدام کے دہانے پر!

آئس شیٹ کے انہدام کی صورت میں سطح سمندر 9.8 فٹ (تین میٹر) تک بلند ہوجائے گی، سائنس دان

ویب ڈیسک August 25, 2025
سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ مغربی اینٹارکٹکا کی برف کی چادر تباہ کن انہدام کے دہانے پر ہے۔

آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے محققین کے مطابق جہاں عالمی سطح پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں اضافہ جاری ہے وہیں برف کی یہ چادر کمزور ہو رہی ہے اور اس کے منہدم ہونے کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔

ماہرین کے اندازے کے مطابق اگر مغربی اینٹارکٹک کی آئس شیٹ منہدم ہوئی تو اس کے نتیجے میں سطح سمندر 9.8 فٹ (تین میٹر) تک بلند ہوجائے گی۔

ایسا ہونے کی صورت میں سمندری کناروں پر بسے شہر اور آبادیاں زیر آب آ جائیں گی۔

تحقیق کی سربراہ مصنفہ ڈاکٹر نیریلی ایبرام کا کہنا تھا کہ اینٹارکٹکا میں برف، سمندر اور ماحولیات میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ گلوبل وارمنگ کے ہر چھوٹے سے حصے کے سبب بدتر ہوجائے گا۔
