ننھّے مُنوں کی ذہانت

ان میں جسمانی مضبوطی کے ساتھ ان کا ذہن بھی مختلف چیزوں کو اپنے حساب سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے

تحریم جاوید August 26, 2025
نومولود جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، فوراً ہی گردوپیش کے ماحول سے سمجھنا شروع کردیتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے ذہن کے ساتھ ساتھ اپنی تمام حسیں بروئے کار لاتا ہے۔

وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کی نشوونما اور ان کے سیکھنے کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان میں جسمانی مضبوطی کے ساتھ ان کا ذہن بھی مختلف چیزوں کو اپنے حساب سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔

اس طرح وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول اور اردگرد کے لوگوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ خاص طور پر ماں، باپ اور بہن بھائیوں کے چہروں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنی ضروریات کے حوالے سے کسی نہ کسی طرح اظہار کرنے لگتے ہیں، جسے قریبی لوگ جان جاتے ہیں کہ اب یہ بھوکا ہے یا اسے نیند آرہی ہے وغیرہ۔ 

اسی طرح بچوں کی قوت گویائی کا معاملہ ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ وہ اپنے بولنے کی منازل کی بھی طے کرتے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ یا آوازوں سے اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر اشاروں کے ذریعے اِبلاغ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کے جواب میں والدین بھی ان ہی کی زبان اور اشاروں میں اپنی بات کہتے اور ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔

اشاروں کے ذریعے اپنی بات کرنے اور سمجھنے والے اکثر بچوں کے والدین اس بات پر متفکر رہتے ہیں کہ ان کا بچہ بول نہیں رہا اور اشاروں کے ذریعے کام چلا رہا ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ذہنی کمزوری کی بنا پر ایسا ہے، کیوں کہ اکثر والدین بولنے نہ آنے کی وجہ سے بچے کا اسکول میں بھی داخلہ نہیں کراتے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اشارے سمجھنے والے بچے زیادہ ذہین اور بہترین صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔

اوائل عمری میں اشاروں کے ذریعے ابلاغ بعد میں ان کے بہتر بولنے کے عمل کی نشان دہی کرتا ہے۔ 16 ماہ یا اس سے بھی چھوٹی عمر میں اشارے سمجھنے والے بچے بڑے ہو کر بہتر لسانی صلاحیتوں کے مالک بنتے ہیں۔ جو بچے اس عمر میں اشارے سمجھتے ہیں یا تھوڑا بہت اشارہ کر لیتے ہیں اور چار برس کی عمر تک بہترین لسانی صلاحیتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ ان بچوں میں کسی بھی زبان جو جلد سیکھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور ان کا ذخیرۂ الفاظ بھی اپنے ہم عمروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔

ایسے بچے اسکول میں بھی بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ ایسے بچے لڑائی جھگڑے سے بھی دور رہتے ہیں اور ان میں کچھ نیا کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کی اشاروں کی زبان کو ان کی ذہانت کی علامت سمجھتے ہوئے انہیں زیادہ بہتر سیکھنے کے مواقع دینے چاہئیں تاکہ وہ اپنی ترقی کی منازل طے کرتے چلے جائیں۔
