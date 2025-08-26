دیربالا میں تین دن سے جاری آپریشن مکمل، سات دہشت گرد مارے گئے

پولیس کے پاکستان زندہ باد کے نعروں کی ویڈیو وائرل ہوگئی

ویب ڈیسک August 26, 2025
سلام کوٹ ہاتن درہ کو پولیس نے کامیاب کارروائی کے بعد دہشتگردوں سے پاک کردیا،  دیربالا میں 3 دن سے جاری آپریشن میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ترجمان پولیس نے بتایا کہ ہاتن درہ کی تمام اہم پہاڑی چوٹیوں پر پولیس نے اپنی پوسٹیں قائم کر دی ہیں تاکہ علاقے کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جاسکے۔

آپریشن کے دوران پہاڑی کی چوٹی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد پولیس جوانوں نے ’’پاکستان زندہ باد‘‘ کے نعرے بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔

ذرائع کے مطابق علاقے میں سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے تاکہ دہشتگردوں کے دوبارہ داخل ہونے کی ممکنہ کوشش ناکام بنائی جا سکے۔

آپریشن میں خوارج کا کمانڈر ساجد بھی مارا گیا ہے جو سنگین جرائم کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں مطلوب تھا
