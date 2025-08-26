سلمان اکرم راجا سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، وہ ہماری فیملی کی طرح ہیں، علیمہ خان

علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ میرے بچوں کو کیوں اٹھایا ہے

عمران اصغر August 26, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجا سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی اور وہ ہمارے وکیل اور ہماری فیملی کی طرح ہیں۔

عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ میرے بچوں کو کیوں اٹھایا ہے۔

انہوں نے کہا کہ شاہریز خان تو بزنس کرتا ہے اور اسپورٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، شیر شاہ کو بھی دوسرے دن اٹھایا لیکن ان گرفتاریوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور میں نے کہا ہے مجھے بھی گرفتار کریں۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ خوف زدہ ہیں اور بچوں سے ڈر گئے ہیں، لاہور میں کسی نے قائداعظم کی تصویر اٹھائی اس کے بچوں کو بھی اٹھا لیا۔

سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے استعفے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجا سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، سلمان اکرم راجا ہمارے وکیل ہیں اور ہماری فیملی کی طرح ہیں، سلمان اکرم راجہ کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا۔

علیمہ خان نے کہا کہ ضمنی انتخابات کا مسئلہ ہے میرا خیال ہے ان سے ہی پوچھیں۔

عظمیٰ خان نے کہا کہ ضمنی انتخاب پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی، ہماری جب ملاقات ہوئی تو بانی نے واضع طور پر بتایا تھا ضمنی الیکشن نہیں لڑنا ہے، بانی نے کہا تھا الیکشن میں جانے سے پارٹی کو نقصان ہوگا لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ بانی نے کہا تھا الیکشن میں جانے سے ناجائز نااہلیوں کو جواز مل جائے گا، یہ ہمیں جیتنے نہیں دیں گے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو جتوائیں گے۔

عظمیٰ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو پارٹی ان نا اہلیوں کو جائز قرار دے گی، بانی نے پارٹی کو پیغام دیا تھا تحریک پر توجہ مرکوز کریں، ان کا پیغام اگر فیملی کے ذریعے دیا جاتا ہے تو وہ بانی کا مؤقف ہوتا ہے

صحافی کے سوال پر علیمہ خان نے کہا کہ غلط سوال نہ پوچھیں شیطانی سوال نہ پوچھیں، سوال نہ پوچھیں شیطانیاں آپ لوگ کرتے ہیں، اگر ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم خواتیں آپ عزت کریں، مجھے برا لگا ہے آپ نے بانی کے موقف کو فیملی کا موقف قرار دیا۔

علیمہ خان نے کہا کہ ہمارے بچے اور بھائی جیل میں ہیں تھوڑا سا لحاظ کرو، آپ شیطانیاں کریں گے میں میڈیا سے بات کرنا بند کروں گی، ہمارا موڈ نہیں آپ سے بات کرنے کا ہم بات نہیں کریں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

دیر میں تین روز سے جاری آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک

Express News

دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، شدید سیلاب کا خطرہ

Express News

خیبرپختونخوا میں صحافی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ وزیراعلیٰ کے بیانیے کی نفی ہے، سی پی این ای

Express News

سیالکوٹ میں بارش نے تباہی مچادی، 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ، مزید جاری رہنے کا امکان

Express News

دریائے راوی میں بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کا بھاؤ مزید تیز،اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری

Express News

اسلام آباد: خاتون کو بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو