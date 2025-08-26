سلمان اکرم راجا سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، وہ ہماری فیملی کی طرح ہیں، علیمہ خان

راولپنڈی:
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجا سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی اور وہ ہمارے وکیل اور ہماری فیملی کی طرح ہیں۔
عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ میرے بچوں کو کیوں اٹھایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ شاہریز خان تو بزنس کرتا ہے اور اسپورٹس میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، شیر شاہ کو بھی دوسرے دن اٹھایا لیکن ان گرفتاریوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور میں نے کہا ہے مجھے بھی گرفتار کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ خوف زدہ ہیں اور بچوں سے ڈر گئے ہیں، لاہور میں کسی نے قائداعظم کی تصویر اٹھائی اس کے بچوں کو بھی اٹھا لیا۔
سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے استعفے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجا سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، سلمان اکرم راجا ہمارے وکیل ہیں اور ہماری فیملی کی طرح ہیں، سلمان اکرم راجہ کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا۔
علیمہ خان نے کہا کہ ضمنی انتخابات کا مسئلہ ہے میرا خیال ہے ان سے ہی پوچھیں۔
عظمیٰ خان نے کہا کہ ضمنی انتخاب پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی، ہماری جب ملاقات ہوئی تو بانی نے واضع طور پر بتایا تھا ضمنی الیکشن نہیں لڑنا ہے، بانی نے کہا تھا الیکشن میں جانے سے پارٹی کو نقصان ہوگا لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ بانی نے کہا تھا الیکشن میں جانے سے ناجائز نااہلیوں کو جواز مل جائے گا، یہ ہمیں جیتنے نہیں دیں گے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو جتوائیں گے۔
عظمیٰ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو پارٹی ان نا اہلیوں کو جائز قرار دے گی، بانی نے پارٹی کو پیغام دیا تھا تحریک پر توجہ مرکوز کریں، ان کا پیغام اگر فیملی کے ذریعے دیا جاتا ہے تو وہ بانی کا مؤقف ہوتا ہے
صحافی کے سوال پر علیمہ خان نے کہا کہ غلط سوال نہ پوچھیں شیطانی سوال نہ پوچھیں، سوال نہ پوچھیں شیطانیاں آپ لوگ کرتے ہیں، اگر ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم خواتیں آپ عزت کریں، مجھے برا لگا ہے آپ نے بانی کے موقف کو فیملی کا موقف قرار دیا۔
علیمہ خان نے کہا کہ ہمارے بچے اور بھائی جیل میں ہیں تھوڑا سا لحاظ کرو، آپ شیطانیاں کریں گے میں میڈیا سے بات کرنا بند کروں گی، ہمارا موڈ نہیں آپ سے بات کرنے کا ہم بات نہیں کریں گے۔