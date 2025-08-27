پنجاب میں شکست کا ڈر، کے پی میں دھاندلی کا سہارا، ٹوٹل دو نمبری، خواجہ آصف

خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑنے کو تیار کیونکہ اپنی حکومت ہے اور اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، وزیردفاع

ویب ڈیسک August 27, 2025
اسلام آباد:

وزیردفاع خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کا نام لیے بغیر ضمنی انتخاب سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ پنجاب میں شکست کا ڈر مگر خیبرپختونخوا (کے پی) میں دھاندلی کا سہارا لیا جائے گا جو ٹوٹل دو نمبری ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیردفاع خواجہ آصف نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑنے کو تیار کیونکہ اپنی حکومت ہے اور اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب میں الیکشن سے راہ فرار کیونکہ وہاں عوام کی طاقت سے شکست یقینی ہے جہاں کرسی اور حکومت ہو، وہاں الیکشن شوق سے اور جہاں عوام کا فیصلہ ہو، وہاں بائیکاٹ۔

وزیردفاع نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے سہارے کھڑے، پنجاب میں عوامی فیصلہ سہنے کی ہمت نہیں، یہ الیکشن نہیں بلکہ اپنی مرضی کا کھیل ہے جہاں جیت کا یقین وہاں مقابلہ اور جہاں ہار یقینی ہو وہاں بائیکاٹ کیا جائے۔

خواجہ آصف نے تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ عوامی اعتماد سے نہیں بلکہ سرکاری مشینری سے الیکشن جیتنے کے خواہش مند، پنجاب میں شکست کا ڈر، خیبر پختونخوا میں دھاندلی کا سہارا یہ ہے اصل سیاستِ انصاف، ٹوٹل دو نمبری۔
