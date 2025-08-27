منشیات کی اسمگلنگ میں بڑے با اثر لوگ ملوث ہیں، سپریم کورٹ

منشیات کیس میں ملزم فیاض حسین کی درخواست ضمانت مسترد

جہانزیب عباسی August 27, 2025
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے منشیات کیس میں ملزم فیاض حسین کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔

جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے منشیات کیس میں ملزم فیاض حسین کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ 

اینٹی نارکوٹکس فورس کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ ملزم سے دس کلو ہیروئن اور ڈرون ریکور ہوا، منشیات اسمگلنگ میں ملزم کے ساتھ پنجاب پولیس کا اہلکار مظہر اقبال بھی ملوث ہے۔

جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس میں کہا کہ منشیات دوسرے ملک اسمگل کرنے کیلئے آج کل ڈرون کا استعمال ہوتا ہے، منشیات کی اسمگلنگ کے کام میں بڑے بااثر لوگ ملوث ہیں۔

جسٹس نعیم اختر افغان نے کہ کہ آج ملزم کو ضمانت دی تو یہ مفرور ہو جائے گا، ملزم سزا سے خوفزدہ ہوکر ضمانت چاہتا ہے۔

ملزم کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ سزا ہوئی تو عدالت آجائیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ٹرائل کورٹ سے کارروائی مکمل کروائیں۔ عدالت نے ملزم کی درخواست مسترد کردی۔
