رائے ونڈ میں 30 روپے کی لڑائی پر وحشیانہ قتل کا ایک اور ملزم گرفتار

پولیس نے رائے ونڈ میں 30 روپے کی لڑائی پر وحشیانہ قتل میں ملوث ایک اور ملزم کو گرفتار کرلیا۔
پولیس نے بتایا کہ ڈی آئی جی آپریشنز نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی تھی اور ایس پی صدر کو تمام کاروائی کی خود نگرانی کا حکم دیا تھا۔
پولیس کی اسپیشل ٹیم نے ایس ایچ او رائے ونڈ محمد ذکا کی سربراہی میں ملزم شہزاد کو گرفتار کیا، جس پر ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ایس پی صدر سمیت پوری ٹیم کو شاباش دی۔
مرکزی ملزم کی گرفتاری سے متعلق بتایا گیا کہ پولیس ٹیم نے ٹیکنالوجی سمیت دستیاب وسائل بروئے کار لاکر ملزمان کو گرفتار کیا۔
ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بتایا کہ دوہرے قتل کا اندوہ ناک واقعہ 21 اگست کو رائے ونڈ میں پیش آیا جہاں پھل فروش ملزمان نے معمولی تنازع پر دو بھائیوں کو تشدد کرکے قتل کیا اور وقوعہ کے بعد مرکزی ملزم روپوش ہو گیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔