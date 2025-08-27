صدر مملکت کا سیلاب کی تباہی پر اظہار افسوس، پاک فوج کو شاندار خراج تحسین

پورا یقین ہے قوم مشکلات کا مقابلہ حوصلے اور عزم کے ساتھ کرے گی، سندھ حکومت فوری اقدامات کرے، آصف زرداری کی ہدایت

ویب ڈیسک August 27, 2025
صدر آصف علی زرداری نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس جبکہ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔

اپنے بیان میں صدر مملکت نے سیلاب متاثرین سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب اور ریلوں میں جانی و مالی نقصان اٹھانے والے خاندانوں کے ساتھ ہیں، کسانوں کی فصلوں اور مویشیوں کے بڑے پیمانے پر نقصان پر گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔

صدر نے مسلح افواج اور ریسکیو اداروں کی بہادری اور خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں افواجِ پاکستان نے عوام کی خدمت کی شاندار مثال قائم کی ہے۔ 

انہوں نے کہا کہ پورا یقین ہے پاکستانی قوم مشکلات کا مقابلہ حوصلے اور عزم کے ساتھ کرے گی، 2010 اور 2022 کے سیلابوں کی طرح اس بار بھی قوم سرخرو ہوگی۔

صدر مملکت نے سندھ حکومت کو ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر پہلے سے حفاظتی اقدامات کی ہدایت بھی کی ہے۔
