راوی میں ممکنہ سیلاب، کمشنر لاہور کا رات گئے ہنگامی دورہ، تمام ادارے ہائی الرٹ

صبح 9 سے 10 بجے کے دوران ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک تک پہنچنے کا امکان ہے، محمد آصف بلال لودھی

ویب ڈیسک August 28, 2025
لاہور:

دریائے راوی میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر کمشنر لاہور محمد آصف بلال لودھی کی زیر نگرانی ضلعی انتظامیہ اور تمام متعلقہ ادارے ہنگامی بنیادوں پر متحرک ہیں۔

رات گئے کمشنر لاہور نے راوی کنارے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کیمپس کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت راوی میں پانی کا بہاو ایک لاکھ تین ہزار کیوسک ہے جبکہ صبح 9 سے 10 بجے کے دوران ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک تک پہنچنے کا امکان ہے۔ تاہم، صورتحال تاحال کنٹرول میں ہے۔

انہوں نے بتایا کہ دریائے راوی کی گنجائش 2 لاکھ 50 ہزار کیوسک ہے، اس لحاظ سے فی الحال خطرے کی کوئی فوری صورتحال نہیں۔

کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ راوی بیڈ سے مکمل انخلاء مکمل ہوچکا ہے، جبکہ قریبی علاقوں سے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری ہے، اب تک 500 سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔

کمشنر لاہور کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر تمام ادارے ہائی الرٹ پر ہیں اور فیلڈ میں موجود ہیں۔ میڈیکل، لائیوسٹاک، اور ریسکیو کیمپس مکمل فعال ہیں۔ انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو ٹیمیں ممکنہ متاثرہ علاقوں میں مسلسل گشت کر رہی ہیں۔

آصف بلال لودھی نے مزید کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تمام محکمے راونڈ دی کلاک پوری توانائی سے کام کر رہے ہیں۔

شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ انتظامیہ سے تعاون کریں، افواہوں پر دھیان نہ دیں اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 1122 پر فوری اطلاع دیں۔
