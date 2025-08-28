پاکستان اور ازبکستان کا باہمی تجارت کو 2 بلین ڈالر تک بڑھانے کا ہدف

دونوں ممالک کے درمیان تجارتی و اقتصادی تعلقات میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے

ویب ڈیسک August 28, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی و اقتصادی تعلقات میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، جس کا مظہر حالیہ دنوں میں ازبک سفارتکار اویبک کامباروف کا ملتان چیمبر آف کامرس کا دورہ ہے۔

انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت کے فروغ پر زور دیا اور پاکستان کی ٹیکسٹائل، پولٹری، فوڈ پروسیسنگ اور لیدر انڈسٹریز کے معیار و جدت کو سراہا۔

اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل (ایف آئی ایف سی) کی کاوشوں سے پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کی نئی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔

دونوں ممالک کی باہمی تجارت 122 ملین ڈالر سے بڑھ کر 404 ملین ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جبکہ رواں مالی سال کے دوران اب تک 320 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ مستقبل میں باہمی تجارت کو 2 بلین ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔

ازبکستان نے پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس رعایتوں کے ساتھ خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تین براہِ راست پروازوں کا آغاز اور بزنس ویزا کی صرف تین دن میں دستیابی جیسے اقدامات تجارت کے فروغ میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔

علاوہ ازیں، بی ٹو بی میٹنگز، تجارتی میلوں اور سنگل کنٹری نمائشوں کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، جو کہ خطے میں اقتصادی ترقی اور عالمی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر میں ایک کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا اضافہ

Express News

سونا مزید مہنگا ہوگیا

Express News

اسٹیٹ بینک نے سالانہ مالی گوشوارے جاری کردیے

Express News

اسٹیٹ بینک سمیت ریگولیٹرز کی تنخواہیں خود بڑھانے پر پابندی کی تجویز

Express News

فاطمہ فرٹیلائزر کا نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کنگز ٹرسٹ اور سیڈوینچرز سے معاہدہ

Express News

وزیر خزانہ کی زیرصدارت اجلاس میں نیسپاک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو