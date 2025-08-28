مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

ویب ڈیسک August 28, 2025
موسیقی کے بادشاہ مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست مولی شرمانگ سے منگنی کا اعلان کردیا ہے۔

فلاحی ادارے کے بانی 28 سالہ پرنس جیکسن نے اپنی آٹھ سالہ رفاقت کے بعد مولی کو شادی کی پیشکش کی۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ’’انفینٹی‘‘ (لامتناہی) کا نشان شیئر کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی، جس کا مطلب ہے کہ ان کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔

پرنس نے لکھا ’’میں اور مولی نے ساتھ میں بے شمار خوبصورت یادیں بنائی ہیں۔ ہم نے دنیا کا سفر کیا، گریجویشن مکمل کی اور ایک ساتھ بہت کچھ سیکھا۔ اب میں اپنی زندگی کے اگلے باب کے لیے پرجوش ہوں۔‘‘

یاد رہے کہ پرنس لاس اینجلس میں قائم ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں جو پسماندہ علاقوں کے بچوں کو کھلونے، خوراک اور تعلیم کے مواقع فراہم کرتی ہے۔

پرنس کے بہن بھائیوں میں 27 سالہ بہن پیرس اور 23 سالہ بھائی پرنس دوم شامل ہیں۔ مائیکل جیکسن نے 13 فروری 1997 کو اپنی دوسری بیوی ڈیبی رووے سے پہلا بیٹا پایا، جس کا نام مائیکل جوزف جیکسن جونیئر رکھا گیا۔ جلد ہی وہ ’’پرنس‘‘ کے نام سے مشہور ہو گئے اور جیکسن فیملی کے وارث مانے جانے لگے۔ 

پرنس صرف 12 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بطور اداکار اور پروڈیوسر کام شروع کیا۔ 

27 سالہ پرنس اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے اکثر سوشل میڈیا پر پوسٹس شیئر کرتے ہیں، جہاں انسٹاگرام پر ان کے تقریباً 8 لاکھ 80 ہزار فالوورز ہیں۔
