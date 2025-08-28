انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی پاکستان کو پرو ہاکی لیگ میں شامل کرنے کی تصدیق

انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو پرو ہاکی لیگ میں شامل کرنے کی تصدیق کردی۔
ایف آئی ایچ کے صدر طیب اکرام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پرو ہاکی لیگ میں واپسی پر خوشی ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان ہاکی کا ماضی بہت شاندار اور فتوحات سے بھرا ہوا ہے۔ پرو ہاکی لیگ میں گرین شرٹس کی شمولیت انٹرنیشنل ہاکی کے لیے بھی اہم سنگ میل ثابت ہوسکتی ہے۔
انہوں نے پاکستان ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
پروہاکی لیگ کے لیے 25 کروڑ روپے حکومتی گرانٹ کی منظوری ملنے پر پاکستان ہاکی فیڈریشن حکام بھی بہت خوش ہیں۔
پرو ہاکی لیگ میں پاکستان اپنا پہلا راؤنڈ ارجنٹینا میں کھیل سکتاہے۔ جہاں دسمبر میں ارجنٹائن اور ایک یورپی ٹیم کے ساتھ دو دو میچز متوقع ہیں۔
پرو ہاکی لیگ کا باقاعدہ شیڈول چند ہفتوں میں جاری کیا جائے گا۔