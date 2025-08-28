سابق رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کے گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات

پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی ہے

نعیم اصغر August 28, 2025
رمیش کمار کے گھر سے ڈاکو مجموعی طور پر ڈیڑھ کروڑ کا سامان لے گئے—فوٹو: فائل
اسلام آباد:

قومی اسمبلی کے سابق رکن رمیش کمار کے گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے جہاں ڈاکوؤں نے چوکیدار کو تشدد کرکے یرغمال بنا لیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی رمیشن کمار کے گھر میں عقبی دیوار پھلانگ کر 3 مسلح ڈاکو داخل ہوئے، ڈاکووں نے چوکیداد پر تشدد کیا اور انہیں یرغمال بنالیا۔

مسلح ڈاکو رمیش کمار کے گھر سے 5 قیمتی گھڑیاں، چشمے، کپڑے اور جوتے لے گئے۔

پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرلیا ہے، جس کے مطابق ڈاکو مجموعی طور پر رمیش کمار کے گھر سے ڈیڑھ کروڑ کا سامان لے اڑے ہیں۔

مقدمے کے متن کے مطابق مسلح ڈاکو ملازمین کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے اور آپس میں اپنی زبان میں بات کر رہے تھے تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر کے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔
