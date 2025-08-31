گوجرانوالہ میں سوہدرہ کے نواحی گاؤں رانا میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں سیلابی ریلوں سے راستے بند ہونے کے باعث بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑگئے۔
رپورٹ کے مطابق سیلاب کے باعث راستے بند ہونے کی وجہ سے حاملہ خاتون اسپتال نہ پہنچ سکی، اہل علاقہ نے بتایا کہ ایک بچے کی گھر میں ڈلیوری ہوئی تو تکلیف بڑھی، خاتون کو گاڑی میں کشتی تک لانے لگے تو 2 بچوں کی پیدائش گاڑی میں ہوگئی۔
خاتون نے ڈلیوری کے دوران تین بچوں کو جنم دیا، دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بروقت طبی امداد نہ ملنے پر جاں بحق ہوگئے۔
واقعہ سوہدرہ کے علاقہ رانا میں پیش آیا، اطلاع ملنے پر محکمہ صحت اورسول سوسائیٹی کی ایمبولینس تیار تھیں۔
ذرائع نے بتایا کہ رات کے وقت کشتی اس علاقے میں نہ جاسکی جس کے باعث خاتون اور بچے اسپتال منتقل نہ کیے جا سکے۔
ذرائع نے بتایا کہ آکسیجن اور فوری طبی سہولت نہ ملنے سے نومولود دم توڑ گئے، دکھی ماں نے کہا کہ سب کے لیے راستے بن گئے ہمارے لیے نہ بنے۔