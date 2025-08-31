سی ٹی ڈی سندھ اور حساس اداروں کی کارروائیاں، فتنتہ الخوارج اور القاعدہ برصغیر کے 5 کارندے گرفتار

کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے2 دہشت گرد جبکہ القاعدہ برصغیر کے3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، ترجمان سی ٹی ڈی سندھ

ویب ڈیسک August 31, 2025
محکمہ انسداد دہشت گردی سندھ اور وفاقی حساس اداروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں کالعدم تنظیموں کی موجودگی کی اطلاع پر مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے فتنہ الخوارج اور القاعدہ برصغیر کے 5 کارندوں کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان سی ٹی ڈی سندھ کے مطابق ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے منگھوپیراورڈسٹرکٹ ایسٹ میں کشمیر روڈ پر نزد کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں تحریک طالبان پاکستان کے2 دہشت گرد اللہ نور اور سرفراز جبکہ القاعدہ برصغیر کے3 دہشت گرد سلیم، جہانزیب اور امداد اللہ کو گرفتار کیا گیا۔

ترجمان نے بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے، جو فارنزک ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔

گرفتار افراد پڑوسی ملک سے عسکری تربیت یافتہ ہیں اور کراچی میں دہشتگردی کی منصوبہ بندی کررہے تھے جس پر ان سے مزید تفتیش کی جاری ہے۔

سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔
