لاہور:
دریائے ستلج کے سیلابی پانی سے قصور کے گنڈا سنگھ بارڈر کو بھی متاثر کیا جس کی وجہ سے یہاں شام کے وقت پرچم اتارے جانے کے موقع پر ہونے والی پاکستان رینجرز پنجاب اور بی ایس ایف انڈیا کی پریڈ عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔
پاکستان کے ضلع قصور اور بھارت کے شہر فیروزپور کے سنگم پر واقع گنڈا سنگھ والا اور حسینی والا بارڈر پر قومی پرچم اتارے جانے کے موقع پر ہونے والی رینجرز اور بی ایس ایف کی پریڈ عارضی طور پر بند کی گئی ہے۔
حکام کے مطابق سیلابی پانی کے مکمل انخلا تک پریڈ مؤخر رہے گی۔
قصور کے علاقے سے داخل ہونے والا یہ پانی سرحدی حدود کو بھی متاثر کر رہا ہے جبکہ بھارتی جانب فیروزپور ڈسٹرکٹ تک اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔
سیلابی صورتحال برقرار رہنے کے باعث بارڈر پر دونوں جانب سے پریڈ بند کر دی گئی۔