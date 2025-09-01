امریکا کے فورٹ مورگن میونسپل ایئرپورٹ کے قریب ایک انجن والے دو چھوٹے طیارے پرواز کے دوران فضا میں ہی آپس میں ٹکرا گئے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ خوفناک تصادم اُس وقت پیش آیا جب دونوں طیارے ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈنگ کی کوشش کر رہے تھے۔
فیڈرل ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ دونوں چھوٹے طیاروں میں دو، دو افراد سوار تھے حادثے میں ایک شخص ہلاک اور 3 شدید زخمی ہوگیا۔
تاہم عینی شاہدین اور ریسکیو اہلکاروں نے بتایا کہ ایک زخمی نے اسپتال پہنچنے کے بعد دوران علاج دم توڑ دیا۔
حادثے میں شدید زخمی ہونے والوں میں ایک اور زخمی کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
مقامی میڈیا کی ویڈیو فوٹیج میں ایک طیارہ رَن وے کے قریب مکمل طور پر تباہ دکھائی دیا جس کے ارد گرد سیاہ راکھ اور تیل کے نشانات موجود تھے۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ طیاروں کے تصدام کے بعد آسمان پر کالا دھواں اور آگ کے شعلے دیکھے گئے جس پر ریسکیو ٹیموں کو طلب کیا گیا تھا۔
تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکا ہے۔ مکمل تحقیقات کے لیے فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) اور نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ (NTSB) نے مشترکہ انکوائری شروع کر دی۔