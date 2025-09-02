انسٹاگرام ریلز نے 7 سال سے لاپتا شوہر کا بھانڈا پھوڑ دیا

اہلخانہ نے اُس وقت الزام لگایا تھا کہ شیلو کے رشتے داروں نے جتیندر کو قتل کردیا ہے

ویب ڈیسک September 02, 2025
facebook whatsup

بھارت کی ریاست اترپردیش کے ضلع ہردوئی میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک خاتون نے اپنے 7 سال سے لاپتا شوہر کو اچانک انسٹاگرام ریلز کے ذریعے دیکھ لیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق، جتیندر کمار کی شادی 2017 میں شیلو نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی لیکن جہیز کے مطالبات اور گھریلو جھگڑوں کے باعث جتیندر اپنی بیوی کو ہراساں کرتا رہا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ اچانک لاپتا ہوگیا اور 2018 میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی۔

اہلخانہ نے اُس وقت الزام لگایا تھا کہ شیلو کے رشتے داروں نے جتیندر کو قتل کردیا ہے، تاہم کئی سال تک تلاش کے باوجود وہ نہیں ملا۔ لیکن حال ہی میں ایک انسٹاگرام ریل نے سارا معاملہ کھول دیا۔

شیلو انسٹاگرام استعمال کر رہی تھی جب اچانک ایک ویڈیو میں اس نے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ لدھیانہ میں گھومتے دیکھا۔ شیلو کا دعویٰ ہے کہ جتیندر نے دوسری شادی کرلی ہے اور وہ نئی بیوی کے ساتھ وہیں مقیم ہے، جبکہ اس کے اہلخانہ کو سب معلوم تھا مگر انہوں نے چھپایا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ اب شیلو کی درخواست پر دوبارہ تحقیقات شروع کردی گئی ہیں اور معاملے کو قانونی طور پر آگے بڑھایا جائے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی؛ اداکارہ کومل عزیز کا چونکا دینے والا انکشاف

 Sep 02, 2025 09:06 PM |
پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

پروڈیوسرز کو ’نہ‘ سننا برا لگتا ہے؛ نووارد اداکارہ نے شوبز کی تلخ حقیقت بتادی

Sep 02, 2025 08:40 PM |
بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

بھاگیہ شری کی 19 سال کی عمر میں بھاگ کر شادی؛ سلمان خان کا کردار سامنے آگیا

 Sep 02, 2025 08:08 PM |

رائے

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

پروفیسر غنی جاوید (پارٹ ٹو)

Sep 02, 2025 01:56 AM |
پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

پھر وہی روایتی سرکاری بیانات

Sep 02, 2025 01:53 AM |
مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

مصنوعی قحط کی سفاک ٹیکنالوجی

Sep 02, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت امریکی مصنوعات پر ٹیکس کم کرنے پر آمادہ ہوگیا لیکن اب دیر ہوچکی؛ ٹرمپ

Express News

اسلاموفوبیا؛ برطانیہ میں مساجد کی بیحرمتی اور مسلمانوں پر حملے

Express News

امریکی ایئرپورٹ پر دو طیارے آپس میں ٹکرا گئے؛ ہلاکتیں

Express News

یوکرین جنگ کے خاتمے پر ٹرمپ کیساتھ بہت سے معاملات طے پاگئے؛ پوٹن

Express News

پاکستان نے امریکا کو ڈاک بھیجنا بند کر دیا، بڑی وجہ سامنے آگئی

Express News

آسٹریلیا میں امیگریشن مخالف ریلیاں، حکومت نے ’نفرت پھیلانے کی کوشش‘ قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو