خیبرپختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان

پشاور:
خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی(پی ڈی ایم اے) نے صوبے میں گرج چمک کے ساتھ مزید تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ پچھلے تین سے چار روز میں جاری بارش سے اب تک 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔
پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق خیبرپختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ مزید تیز بارش کا امکان ہے جبکہ ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ پشاور، چارسدہ، مردان، صوابی، چترال (اپر اور لوئر)، دیر (اپر اور لوئر)، سوات، بونیر، مالاکنڈ، شانگلہ، باجوڑ، تورغر، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام، کوہستان (اپر اور لوئر)، کولائی پالس کوہستان، ہری پور، مہمند، نوشہرہ، خیبر، کرم، کوہاٹ، ہنگو، بنوں، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور شمالی و جنوبی وزیرستان میں تیز بارش کا قوی امکان ہے۔
پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ شدید بارش کے باعث خصوصاً گلیات، مانسہرہ، کوہستان، کولائی پالس، ایبٹ آباد، بونیر، باجوڑ، بٹگرام، ہنگو، تورغر، ہری پور، کرک، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، خیبر، کوہاٹ، نوشہرہ، صوابی، مردان، کرم، لکی مروت، مالاکنڈ، مہمند، اورکزئی، بنوں، وزیرستان اور ٹانک میں مقامی ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔
اسی طرح پشاور، نوشہرہ، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایبٹ آباد، بٹگرام، بونیر، چترال، دیر، خیبر، کوہستان، کولائی پالس، کرم، مالاکنڈ، مانسہرہ، مہمند، اورکزئی، شانگلہ، سوات، تورغر اور شمالی وزیرستان کی سڑکیں بند ہو سکتی ہیں۔
پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا کہ شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے کچے مکانات، بجلی کے کھمبوں، بل بورڈز، گاڑیوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ کسان حضرات اپنی سرگرمیاں موسم کی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیں اور عوام، مسافروں اور سیاحوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ حساس اور خطرناک علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ اب تک کاکول 38، غلنئی 33، دیر 27، سیدو شریف 20، پشاور (ایئرپورٹ 15، شہر 09)، خار باجوڑ 12، مالم جبہ 08، تیمرگرہ و تخت بھائی 07 (ہر ایک)، بالاکوٹ 04، چراٹ 02 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔