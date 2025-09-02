فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ نے گندم کے مصنوعی بحران کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دے دیا

گندم کی نقل و حرکت پر بین الصوبائی پابندی سے آٹے کا ایک نیا بحران پیدا ہوسکتا ہے، چئیرمین عبدالجنید عزیز

احتشام مفتی September 02, 2025
کراچی:

پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ نے گندم کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت سے ملوں کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گندم کی نقل و حرکت پر پنجاب حکومت کی جانب سے عائد کردہ بین الصوبائی پابندی سے آنے والے دنوں میں گندم کا بحران شدت اختیار کرنے آٹے کا ایک نیا بحران پیدا ہوسکتا ہے۔

ایسوسی ایشن کے چئیرمین عبدالجنید عزیز نے ایکسپریس کو بتایا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اچانک گندم کی بین الصوبائی نقل وحمل پر پابندی کردی گئی۔ سندھ میں پنجاب سے قبل گندم کی فصل کی آمد فروری سے شروع ہوجاتی ہے جسے پنجاب سمیت ملک کے دیگر صوبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ترسیل ہوتی ہے جبکہ پنجاب میں گندم کی پیداوار تاخیر سے ہوتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پنجاب نے اپنی ضروریات کی گندم پوری کرنے کے بعد غیر متوقع طور پر گندم کی بین الصوبائی نقل وحمل پر پابندی عائد کردی ہے نتیجے میں سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں گندم کا مصنوعی بحران پیدا ہوگیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ گندم کے ڈی ریگولیشن کی پالیسی کے بعد اِس پر گندم کی نقل وحمل پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاسکتی اور یہ شق 151 پاکستان کےآئین میں موجود ہے لیکن اس شق کی دھجیاں اُڑائی جارہی ہیں اور عوام میں اضطراب کی کیفیت پیدا کردی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے غیردانش مندانہ سرکاری اقدامات ہمیشہ بحرانوں کی بنیاد بنتے ہیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب میں بدترین سیلابی صورتحال کو مدِ نظر رکھتے ہوئی، پنجاب سے گندم دوسرے صوبوں کو منتقل کی جاتی مگر پنجاب حکومت نے گندم کی نقل وحمل پر پابندی لگا کر اربوں روپے کی ذخیرہ کی گئی گندم کو خطرات سے دوچار کردیا ہے جو عوام کو سستا آٹا فراہمی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ گندم کی 70فیصد پیداوار پنجاب میں ہوتی ہے جبکہ باقی ماندہ تینوں صوبے پنجاب میں پیدا ہونے والی گندم پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، حکومت پنجاب کے ایسے اقدامات سے صوبوں میں احساسِ محرومی اور شدید بے چینی پائی جاتی ہے اور ان صوبوں کے عوام کو اپنی بنیادی غذا کے حصول میں دشواریاں درپیش آسکتی ہیں۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ گندم اور آٹے کی نقل و حمل پر بین الصوبائی پابندیوں کا فوری خاتمہ کیا جائے۔
