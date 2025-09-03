دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر 7ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ

دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی آمد و اخراج کے تازہ اعداد و شمار جاری

ویب ڈیسک September 03, 2025
کراچی:

دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر 6 سے 7 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت سکھر اور کوٹری بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔

سندھ رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل نے دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی آمد و اخراج کے تازہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔

محکمہ آبپاشی سندھ کے مطابق گڈو بیراج پر کچھ اتار چڑھاؤ کے بعد اَپ اسٹریم میں پانی کی آمد 369,649 کیوسک ریکارڈ کی گئی جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں پانی کا اخراج 354,224 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔

سکھر بیراج پر بھی کچھ اضافے کے ساتھ اَپ اسٹریم میں پانی کی آمد 300,575 کیوسک جبکہ ڈاؤن اسٹریم میں پانی کا اخراج 250,875 کیوسک ریکارڈ ہوا۔ کوٹری بیراج پر اَپ اسٹریم میں پانی کی آمد ابھی بھی 266804 کیوسک اور ڈاؤن اسٹریم میں اخراج 237999 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔

ہیڈ تریموں میں پانی کے بہاو میں 13109 کمی کے بعد آمد و اخراج 385911 کیوسک ریکارڈ کیا گیا جبکہ پنجند میں پانی کی آمد 182107 کیوسک جبکہ اخراج 169207 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔

محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق صوبے میں سیلابی صورتحال پر مکمل نظر رکھی جا رہی ہے اور متعلقہ ادارے ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہیں۔
