انتہا پسندی و دہشتگردی کیخلاف جنگ میں فورسز کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے، بلاول

چیئرمین پیپلز پارٹی کی بلوچستان حکومت کو بم دھماکے میں زخمی شہریوں کے علاج کیلیے ہر ممکن سہولت فراہمی کی ہدایت

ویب ڈیسک September 03, 2025
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے  کہا ہے کہ انتہا پسندی و دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔

بنوں میں ایف سی ہیڈکوارٹرز پر حملے اور لکی مروت میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی شدید مذمت  کرتے ہوئے انہوں نے دہشتگردانہ حملے کو ناکام بنانے پر ایف سی اہلکاروں کے عزم و جذبے کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

بلاول بھٹو نے دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے سکیورٹی اہلکاروں اور لکی مروت میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے خاندانوں سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے دہشتگرد حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کی جلد صحتیابی کی دعا بھی کی۔

پی پی پی چیئرمین نے اس موقع پر انتہاپسندی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سکیورٹی فورسز کی غیرمتزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی (مینگل) کی ریلی میں ہونے والے دھماکے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے دھماکے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں اور بی این پی(ایم) کی قیادت سے تعزیت کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یقین ہے کہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث دہشتگرد جلد قانون کی گرفت میں آئیں گے۔

انہوں نے حکومت بلوچستان کو ہدایت کی کہ واقعے میں زخمی ہونے والے شہریوں کے علاج معالجے کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔
