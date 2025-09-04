گارڈن پولیس نے دو مزدوروں کو زخمی کرنیوالے بھتہ خور کو گرفتار کرلیا

گارڈن پولیس نے بلڈر کو بھتے کی پرچی دیتے ہوئے دو مزدوروں کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے بھتہ خور کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا۔
ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سٹی عارف عزیز کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت بلال کے نام سے کی گئی جس کا تعلق گینگ وار کے بھتہ خور جمیل چھانگا گینگ سے ہے۔ گرفتار بھتہ خور ملزم نے چند روز قبل 30 اگست کو اپنے ساتھی کے ساتھ ملکر گارڈن میں واقع اقرا اسکائی لینڈ بلڈنگ کے مالک کو بھتہ کی پرچی دیتے ہوئے فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں دو مزدور جہانگیر اور جمیل زخمی ہوئے تھے اور اس واقعے کا مقدمہ گارڈن تھانے میں درج کیا گیا تھا۔
ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سٹی عارف عزیز نے مزید بتایا کہ ملزم کو بھتہ کب اور کس سے طلب کرنا ہے اس کی ساری معلومات بیرون ملک میں بیٹھے جمیل چھانگا سے ملتی تھی جو اس گروپ کا سرغنہ ہے جبکہ گرفتار ملزم عادی جرائم پیشہ ہے اور اس سے قبل بھی بھتہ طلب کرتے ہوئے ایک شہری کو قتل کر چکا ہے جس کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے ۔
گرفتار بھتہ خور بلال کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمہ نمبر 214 سال 2025 بجرم دفعہ 4/5 ایکسپلوزو ایکٹ اور سولجر بازار تھانے میں مقدمہ نمبر 307 سال 2023 بجرم دفعہ 384 ، 385 ، 302 چونتیس اور انسداد دہشت گردی کی دفعہ سیون اے ٹی اے کے تحت درج ہے۔
پولیس گرفتار بھتہ خور کے دوسرے ساتھی کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے جبکہ کراچی پولیس چیف نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے تعریفی اسناد دینے کا بھی اعلان کیا ہے ۔