درد سے چھٹکارہ کیسے پائیں؟

دائمی یا مستقل درد آپ کی زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ معمول کی سرگرمیوں کو مشکل چیلنجوں میں بدل دیتا ہے۔
بہت سے لوگ درد سے نجات کے لیے دوائیوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن یہ حل اکثر ناپسندیدہ ضمنی اثرات یا وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے والی قوتِ مدافعت کا سبب بن سکتا ہے۔
خوش قسمتی سے، متبادل حکمت عملیوں کا ایک خزانہ موجود ہے، جو افراد کو اپنے درد پر قابو پانے اور روزمرہ زندگی سے لطف اندازہونے میں مدد دیتا ہے وہ بھی بنا دوواؤں پہ بھروسہ کیے۔
دائمی درد کو کم کرنے، زندگی کے معیار کو بڑھانے، اور فلاح و بہبودکو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے عملی، شواہد پر مبنی چندنکات مندرجہ ذیل ہیں۔
ان طریقوں کو اپنانے سے آپ کو سکون اور بہتری کے نئے راستے تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
جسمانی تھراپی
جسمانی تھراپی میں مشغول ہونا دائمی درد سے نجات کے لیے سب سے مؤثر غیر دواساز حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ ایک ہنر مند فزیکل تھراپسٹ کسی بھی مریض کی انوکھی ضروریات، حدود اور اہداف پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ذاتی نوعیت کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔
فزیکل تھراپی کا مقصد جسمانی نقل و حرکت کو بہتر بنانا، معاون پٹھوں کو مضبوط کرنا، اور عدم توازن یا چوٹ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو کم کرنا ہے۔ دستی تھراپی - تھراپسٹ کے ذریعہ استعمال کی جانے والی تکنیک ہے جوتنگ پٹھوں کو لچکدار بنانے، جوڑوں کی لچک کو بہتر بنانے اور درد کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔
علاج کی ورزش: احتیاط سے تجویز کی گئی تھراپی افعال کو بحال کرتی ہیں اور مزید چوٹ کو روکتی ہیں۔
کھینچنے کے معمولات: متاثرہ علاقوں میں لچک میں اضافہ اور سختی کو کم کرتے ہیں۔
گرمی اور سردی کا علاج: سوزش کو کم کرنے اور پٹھوں کو آرام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
الٹراساؤنڈ یا برقی محرک: اعلی درجے کے طریقے جو درد کو مزید کم کرسکتے ہیں۔
خود ہدایت شدہ ورزش کے برعکس، پیشہ ورانہ رہنمائی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ حرکات محفوظ اور مؤثر طریقے سے انجام دی جائیں۔
ایک فزیکل تھراپسٹ معمولات کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے ۔
یہ باہمی تعاون مجموعی درد میں فوری ریلیف اور دیرپا بہتری پیدا کرتا ہے۔
مراقبہ
مراقبہ درد کو رفع کرنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ دماغ کے درد کو سمجھنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تکلیف کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے، ذہن سازی کی تکنیک افراد کو ان کے درد کو غیر فیصلہ کن رویہ کے ساتھ دیکھنے میں مدد کرتی ہے، جذباتی تکلیف اور رد عمل کو کم کرتی ہے۔
عام طریقوں میں فوکس سانس لینا، باڈی اسکینز، اور پرسکون مراقبہ شامل ہیں، ہر ایک کو موجودہ لمحے میں بیداری کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
رہنمائی والے ذہن سازی کے سیشنز: بہت سی ایپس اور آن لائن وسائل مرحلہ وار آڈیو رہنمائی پیش کرتے ہیں، جس سے گھر سے شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
باڈی اسکین مراقبہ: جس میںجسم کے مختلف حصوں پر منظم طریقے سے توجہ مرکوز کرنا، بغیر کسی مزاحمت کے احساسات کو تسلیم کرنا شامل ہے۔
سانس کی آگاہی: سانس کی تال کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ سے توجہ کو پریشان کن خیالات سے ہٹانا۔
JAMA جیسے جرائد میں شائع ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ذہن سازی پر مبنی مراقبہ تناؤ میں کمی (MBSR) اوردرد کی شدت کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے اور دائمی درد کی حالتوں میں مبتلا لوگوں کے مزاج کو بہتر بنانے میں مددکرسکتاہے۔
دماغ کو درد کے اشاروں پر مختلف طریقے سے جواب دینے کی تربیت دے کر، ذہن سازی کا مراقبہ راحت کے لیے ایک محفوظ، قابل رسائی، اورقابل عمل نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔
ہلکی ورزش
ہلکی ، کم مشقت والی ورزش میں مشغول ہونا دائمی درد کے انتظام کی بنیاد ہے۔ چہل قدمی، تیراکی اور یوگا جیسی سرگرمیاں خاص طور پر فائدہ مند ہیں کیونکہ یہ جوڑوں یا پٹھوں کو زیادہ دباؤ کے بغیر حرکت میں مدددیتی ہیں۔
مثال کے طور پر، چہل قدمی آسان ہے اور اسے انفرادی فٹنس لیول کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، جب کہ تیراکی یا واٹر ایروبکس سوزش کم کرتے ہیں۔
یوگا کھینچنے، طاقت بڑھانے اور سانس لینے کے عمل کو یکجا کرتا ہے جو مل کر تنگ پٹھوں کو ڈھیلا کرنے اور آرام دینے میں مدد کرتے ہیں۔
تیراکی: جوڑوں کے درد کو کم کرتی ہے اور حرکت کی حد کو بڑھاتی ہے۔
یوگا: لچک، توازن اور ذہنی تندرستی کو بہتر بناتا ہے۔
پیدل چلنا: جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور اینڈورفِن کے اخراج کو فروغ دیتا ہے۔
ان سرگرمیوں میں سے کسی کے ساتھ کامیابی کی کلید مستقل مزاجی ہے۔ باقاعدگی سے ہلکی ورزش جسم کو متحرک رکھنے اور سوزش کو کم کرکے وقت کے ساتھ ساتھ درد کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔
ان سرگرمیوں کو روزمرہ کی زندگی کا معمول کا حصہ بنانے سے درد سے نجات اور مجموعی صحت دونوں میں مدد ملتی ہے۔
کاگنیٹیو بی ہیویر تھراپی (CBT)
سی بی ٹی یعنی ادراکی رویہ جاتی تھراپی دائمی درد کو دور کے لئے ایک اچھا اور مستند طریقہ کار ہے۔ CBT درد کے بارے میں منفی خیالات کی شناخت اور ان کی اصلاح پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جو اکثر جسمانی تکلیف اور جذباتی تکلیف کو تیز کر سکتے ہیں۔
غیر مددگار عقائد سے نمٹنے اور صحت مند سوچ کے نمونوں کو فروغ دینے سے، CBT بے چینی، ڈپریشن، اور مجموعی طور پر درد کے ادراک کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
چیلنجنگ سوچ: منفی سوچوں کو پہچاننا سیکھنا اور اسے زیادہ حقیقت پسندانہ، متوازن خیالات سے بدلنا۔
مسئلہ حل کرنے کی مہارت: درد سے متعلقہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عملی حکمت عملی تیار کرنا۔
امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن جیسے ذرائع میں شائع ہونے والی تحقیق دائمی درد کے ساتھ رہنے والوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں CBT کی تاثیر کو اجاگر کرتی ہے۔
افراد کو اپنی ذہنیت کو بدلنے اور نمٹنے کی نئی مہارتیں تیار کرنے کے لیے بااختیار بنا کر، CBT نہ صرف درد پر قابو پانے کے لیے بلکہ اعتماد اور امید کو بحال کرنے کے لیے ٹولز فراہم کرتا ہے۔
ایکیوپنکچر
ایکیوپنکچر ایک قدیم عمل ہے جس کی جڑیں روایتی چینی طب میں ہیں، جو اب دائمی درد سے چھٹکارہ دینے میں اپنے کردار کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ اس تکنیک میں جسم کے مخصوص مقامات پر پتلی سوئیاں ڈالنا شامل ہے، جس کا مقصد قدرتی شفا یابی کے عمل کو متحرک کرنا اور درد کے اشاروں کو تبدیل کرنا ہے۔
متعدد مطالعات، جن میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ ایکیوپنکچر خاص طور پر کمر کے درد، اوسٹیو ارتھرائٹس، اور درد شقیقہ جیسے معاملات کے لیے موثر ہیں۔
یہ درد کی شدت کو کم کرتا ہے اور کئی دائمی بیماریوں کے لیے جسمانی فعل کو بہتر بناتا ہے۔
لائسنس یافتہ پریکٹیشنر کے ذریعہ انجام دیئے جانے پر ہی بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔
دیگر تکمیلی علاج جیسے مساج یا chiropractic کے مقابلے میں، ایکیوپنکچر ممکنہ طور پر جسم کے اعصابی نظام پر اثر انداز ہو کر اور اینڈورفنز کی رہائی کے ذریعے کارروائی کا ایک منفرد طریقہ کار پیش کر سکتا ہے۔
جبکہ مساج ریڑھ کی ہڈی کی سیدھ میں پٹھوں کے تناؤ اور chiropractic کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرتا ہے، ایکیوپنکچر توانائی کے ٹھیک ٹھیک راستوں ("میریڈیئنز") کو نشانہ بناتا ہے جو مستقل درد کا شکار ہو سکتے ہیں۔
گرمی اور سردی کا علاج
گرمی اور سردی کی تھراپی گھر پر دائمی درد کے انتظام کے لیے وقتی آرم کے قابل رسائی طریقوں میں سے ہیں۔ اگرچہ یہ آسان تکنیک تکلیف کو دور کرنے اور شفا یابی کے عمل میں نمایاں طور پر مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں،لیکن یہ جاننا کہ گرمی بمقابلہ سردی کب استعمال کی جائے ان کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔
ہیٹ تھراپی: ہیٹنگ پیڈ، گرم تولیہ، یا گرم پانی کی بوتل کے ساتھ گرمی کا اطلاق تناؤ کا شکار پٹھوں کو آرام دینے، خون کے بہاؤ کو بڑھانے اور سختی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گرمی خاص طور پر دائمی پٹھوں کے درد کے لیے مفید ہے۔
کولڈ تھراپی: آئس پیک، کولڈ جیل تیز درد کو کم کر سکتے ہیں، سوجن کو کم کر سکتے ہیں، اور سوجن کو محدود کر سکتے ہیں۔ تازہ چوٹوں، جوڑوں کے اپنی جگہ سے ہٹنے یا شدید درد کے واقعات کے لیے سرد ٹکور کو ترجیحی انتخاب بنا سکتے ہیں۔
گرمی اور سردی کے درمیان ردوبدل بعض اوقات بہترین نتائج دے سکتا ہے، خاص طور پر مستقل درد کے لیے۔
بس ایک کپڑے میں پیک لپیٹ کر اور ایک وقت میں 15-20 منٹ تک اپنی جلد کی حفاظت کرنا یقینی بنائیں۔
ان علاجوں کو اپنی خود کی دیکھ بھال کرنے والی ٹول کٹ میں شامل کر کے، آپ درد کو تیزی سے دور کر سکتے ہیں، زخم کے پٹھوں کو سکون پہنچا سکتے ہیں، اور زیادہ سخت مداخلتوں پر انحصار کم کر سکتے ہیں۔
مساج تھراپی
مساج تھراپی دائمی درد کے لیے ایک مقبول اور موثر طریقہ ہے، جس سے جسمانی اور نفسیاتی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مساج کی مختلف اقسام ،بشمول سویڈش، ڈیپ ٹشو، اور ٹرگر پوائنٹ تھیراپی معروف ہیں جو تنگ پٹھوں کو آرام دے کر، گردش کو بہتر بنا کر، اور مجموعی تکلیف کو کم کر نے کام کرتی ہے۔
متاثرہ جگہوں کو دبانے یا سٹروک کرنے سے اور مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالنے سے تناؤ کو بھگانے اور جسم کے قدرتی شفا بخش ردعمل کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔
پیشہ ورانہ مساج تھراپی ماہرین کی تشخیص اور متعلقہ تکنیک کااستعمال فائدہ بخش ہوتاہے۔ تاہم، خود مالش کرنے والے ٹولز ، جیسے فوم رولرز، مساج بالز، یا ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز بھی سیشنوں کے درمیان گھر پر اپنی مدد آپ کے تحت مفید ثابت ہوسکتے ہیں۔
اگرچہ پیشہ ورانہ علاج پیچیدہ درد کے لیے زیادہ موثر ہو سکتا ہے، لیکن دونوں طریقوں کو یکجا کرنے سے مستقل راحت مل سکتی ہے۔
جسمانی پوزیشن کی اصلاح
ناقص پوسچر دائمی درد کی ایک عام لیکن اکثر نظر انداز کی جانے والی وجہ ہے، خاص طور پر کمر، گردن اور کندھوں میںہونے والے درد کی۔ لمبے عرصے تک جھکنا یا عجیب و غریب پوزیشنوں کو برقرار رکھنا پٹھوں اور جوڑوں پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے، جس سے تکلیف اور یہاں تک کہ طویل مدتی درد ہوتا ہے۔
کرنسی کی اصلاح پر توجہ مرکوز کرنے سے روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران درد کی سطح اور مجموعی سکون میں نمایاں فرق پڑ سکتا ہے۔
اپنی کرسی، ڈیسک اور مانیٹر کو ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ کے پاؤں چپٹے ہوں، گھٹنے کولہے کی سطح پر ہوں، اور آپ کی سکرین آنکھوں کی اونچائی پر ہو۔
باقاعدگی سے نقل و حرکت کا وقفہ رکھیں۔ بیٹھنے یا دہرائے جانے والے کاموں کے وقفوں کو کے لیے ہر 30-60 منٹ میں کھڑے ہوں، کھینچیں یا چلیں۔
معاون آلات میں صحت مند ریڑھ کی ہڈی کے لیے لمبر رولز، سیٹ کشن، یا پوسچر درست کرنے والی ایکسسریزاستعمال کریں۔
ان تجاویز اورلوازمات کو اپنے معمولات میں شامل کرنے سے آپ کے جسم کو دوبارہ تربیت دینے اور اس تناؤ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے جو دائمی درد میں معاون ہے۔
اسٹریچنگ روٹینز
اپنے شیڈول میں روزانہ کھینچنے یا اسٹریچنگ کے معمولات کو شامل کرنا دائمی درد کا شکار رہنے والوں کے لئے تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ کھینچنا لچک کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، پٹھوں کے تناؤ کو کم کرتا ہے، اور سختی کو روکتا ہے جو اکثر تکلیف کو بڑھاتا ہے۔نرمی اور باقاعدگی سے اسٹریچنگ پٹھوںاور جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے، جو روزمرہ کی حرکات کو کم تکلیف دہ اور زیادہ موثر بنا سکتا ہے۔
مستقل مزاجی اس میںکلیدی ہے ہر روز صرف چند منٹوں کے لئے ایسا کرنے سے نقل و حرکت اور سکون میں نمایاں بہتری حاصل ہوسکتی ہے۔