کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

خاتون کے مطابق ان کی اداکار سے انسٹاگرام پر دوستی ہوئی تھی

ویب ڈیسک September 04, 2025
معروف بھارتی ٹی وی اداکار آشیش کپور کو خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی پولیس نے اداکار آشیش کپور کو خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے ایک پارٹی کے دوران واش روم خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کیا تھا۔

خاتون کے مطابق ان کی اداکار سے انسٹاگرام پر دوستی ہوئی تھی جس کے بعد اسے آشیش کے ایک دوست کے گھر پارٹی میں بلایا گیا اور وہاں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ 

مذکورہ خاتون کی جانب سے درج مقدمے میں اداکار آشیش، ان کے دوست، دوست کی بیوی اور 2  نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ زیادتی صرف آشیش کپور کی جانب سے کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

خاتون نے یہ الزام بھی لگایا کہ زیادتی کے دوران ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی تاہم پولیس کو اداکار سے ایسی کوئی ویڈیو برآمد نہیں ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے جبکہ آشیش کپور کی جانب سے الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ 

 
