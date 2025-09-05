رازداری کی خلاف ورزی پر گوگل پر 425 ملین ڈالرز کا جرمانہ

گوگل نے فیصلے کو "مصنوعات کے کام کرنے کی طریقہ کار کو غلط سمجھنا" قراردیا

ویب ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup

امریکا میں ایک عدالت نے گوگل پر رازداری قوانین کی خلاف ورزی پر 425 ملین ڈالرز جرمانہ عائد کردیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق 2020 میں کیس دائر کیا گیا تھا جس میں صارفین نے الزام عائد کیا کہ گوگل نے صارفین کی جانب سے "Web & App Activity" ٹریکنگ کی خصوصیت بند کرنے کے باوجود تیسری پارٹی ایپس جیسے اوبر، وینمو اور انسٹاگرام کے ذریعے صارفین کا ڈیٹا بِنا اجازت کے اکٹھا اور محفوظ کیا۔

کیس میں موجود تین دعووں پر گوگل کو مجرم ٹھہرایا گیا تاہم عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ گوگل نے یہ اقدام بد نیتی سے کیا، اس لیے سزاواری جرمانے نہیں لگائے گئے۔

اس کیس میں تقریباً 98 ملین صارفین اور 174 ملین ڈیوائسز شامل تھیں۔ صارفین نے 31 ارب ڈالرز سے زیادہ کا معاوضہ طلب کیا لیکن عدالت نے 425 ملین ڈالرز معاضہ طے کیا۔

گوگل نے اس فیصلے کو "مصنوعات کے کام کرنے کی طریقہ کار کو غلط سمجھنا" قراردیا ہے اور اس کیخلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔

واضح رہے کہ فرانس نے بھی اپنی ڈیٹا ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعہ گوگل پر 325 ملین یورو کا جرمانہ عائد کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل نے جی میل صارفین کو بغیر رضامندی اشتہارات دکھائے اور گوگل اکاؤنٹ سیٹ اپ کے دوران cookies استعمال کیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

انسٹاگرام کا آئی پیڈ صارفین کیلئے بڑا اقدام

Express News

ڈاکٹر عابد رضا پاکستان کے ٹاپ 10 ماحولیاتی سائنس دانوں میں شامل

Express News

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

Express News

پاکستان میں چاند گرہن کب ہوگا، محکمہ موسمیات نے اعلان کردیا

Express News

کھیلوں کی غیرقانونی اسٹریمنگ کرنیوالا پائیریسی نیٹورک بند

Express News

فِن لینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی سینڈ بیٹری نصب کردی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو